Liberan a niño de 11 años secuestrado en Colombia, tras 18 días

Lyan Hortúa, un niño colombiano de 11 años que fue secuestrado en su casa a inicios de mayo, fue liberado este miércoles tras 18 días de cautiverio, en un caso que desató indignación en el país ante el aumento de estos casos.

El menor estaba presuntamente en manos de una disidencia de la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

La defensora del Pueblo, Iris Marín, indicó desde X, antes Twitter, que el menor fue entregado a sus funcionarios de Valle del Cauca —donde ocurrió el secuestro—, sin detallar el proceso que se efectuó para su liberación.

“Está en buen estado de salud, pero tendrá que ser llevado a chequeos médicos para garantizar que esté muy bien”, señaló Marín en un video difundido a la prensa, en el que también instó a los grupos ilegales a que respeten la libertad de los niños “que tienen que estar fuera de la guerra”.

El menor fue secuestrado el 3 de mayo por hombres vestidos de negro con la cara cubierta que ingresaron con armas a su casa ubicada en Jamundí, en el suroeste del país, amenazando a sus familiares y raptando al menor, según muestra un video de la cámara de seguridad de la casa que ha sido divulgado por la prensa local.

La policía había lanzado como hipótesis que se trataba de un secuestro extorsivo que habría tenido como objetivo inicial al padrastro del menor.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cali, el brigadier general Carlos Oviedo, dijo a la prensa la víspera que buscaban recuperar al menor mediante un grupo élite antisecuestro con la captura de los responsables y, en paralelo, mediante una misión humanitaria.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, pidió este miércoles la liberación inmediata de Hortúa, horas antes de que ésta se efectuara.

“Lyan no es mercancía, quienes convierten un niño en mercancía ya no son sino tratantes de personas: esclavistas”, aseguró Petro en X, antes Twitter. “Quienes lo retienen, desobedezcan a sus superiores. Libérenlo ya”.

La madre del menor, Angie Bonilla, había pedido públicamente al presidente “misericordia” para que apoyara la liberación. “Mi niño sufre de inflamación en los pulmones y no puede recibir atención médica. No me imagino que algo le pase... No sé dónde está", dijo la víspera la madre a Noticias RCN.

El secuestro del menor conmocionó al departamento del Valle del Cauca —donde se ubica Jamundí—, cuya gobernación ha ofrecido una recompensa de hasta 48.000 dólares por información que ayude a dar con el niño y sus captores.

Su caso también se convirtió en una alerta para las autoridades sobre un delito creciente en Colombia: el secuestro. Entre enero y abril se han reportado en el país 131 casos, mientras que en el mismo periodo del 2024 sucedieron 91, según cifras públicas del Ministerio de Defensa.

El Ministerio de Defensa señaló como responsable del secuestro del niño a Néstor Gregorio Vera, alias “Iván Mordisco”, principal cabecilla de una de las facciones disidentes de las FARC que no se acogieron al acuerdo de paz de 2016. Ofrecen por él hasta un millón de dólares de recompensa. También responsabilizan a Iván Idrobo Arredondo, alias “Marlon”, cabecilla de la estructura de las disidencias que opera en Jamundí, por quien ofrecen 120.000 dólares.

La disidencia que lidera “Iván Mordisco” abandonó una mesa de negociación de paz con el gobierno en 2024, por lo que las fuerzas militares reanudaron su ofensiva tras el fin de un cese al fuego bilateral que había sido pactado en los diálogos.

Comentarios