Trump necesita retirar a sus 3,000 agentes de Minnesota: Walz

El gobernador Tim Walz aseguró que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump "necesita" retirar a sus más de 3,000 agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas para evitar alguna otra tragedia.

En redes sociales, el mandatario demócrata compartió que esto es necesario para ejercer la paz en la entidad. Su mensaje dice lo siguiente:

"Minnesota cree en el estado de derecho y el orden. Creemos en la paz. Y creemos que Trump necesita sacar a sus 3.000 agentes sin entrenamiento de Minnesota antes de que maten a otro estadounidense en la calle."

Horas más tarde, aseguró que siempre luchará por el estado de Minnesota, por lo que prohibe que se destruya cualquier evidencia sobre el tiroteo en el que un hombre perdió la vida.

"Siempre lucharé para defender el estado de derecho en Minnesota.

La decisión de anoche protege esa investigación al prohibir a los agentes federales alterar o destruir cualquier evidencia que hayan capturado relacionada con el tiroteo fatal de Alex.

Se hará justicia."

Anuncia bloqueo de asignación de fondos para Seguridad Nacional

Por su parte, el senador Chuck Schumer anunció que el Partido Democráta bloqueará la asignación de fondos federales para la Seguridad Nacional de los Estados Unidos, ante la muerte de Alex Pretti en manos de los agentes del ICE.

En redes sociales, el senador mencionó que los legisladores no proporcionarán votos para avanzar en el proyecto de ley por actos violentos.

"Lo que está sucediendo en Minnesota es alarmante y—totalmente inaceptable en cualquier ciudad estadounidense. Los demócratas buscaron reformas de sentido común en el proyecto de ley de gastos del Departamento de Seguridad Nacional, pero debido a la negativa de los republicanos a enfrentarse al presidente Trump, el proyecto de ley del DHS es lamentablemente inadecuado para frenar los abusos de ICE. Votaré en contra. Los demócratas del Senado no proporcionarán los votos para avanzar en el proyecto de ley de asignaciones si se incluye el proyecto de ley de fondos del DHS."

Identifican a hombre abatido en Minnesota

El hombre que murió este sábado en la ciudad de Mineápolis debido a disparos de agentes federales fue identificado como Alex Jeffrey Pretti, un enfermero de 37 años.

Trabajaba en la Unidad de Cuidados Intensivos de un nosocomio de veteranos. Su familia confirmó que Alex Pretti ya había participado en las protestas que ocurrieron después de que agentes del ICE mataran a Renee Good el pasado 7 de enero durante un operativo.

