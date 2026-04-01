Sheinbaum resalta éxito de partidos previos rumbo al Mundial

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que los primeros partidos rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 dejaron un balance positivo, al considerar que las sedes han respondido de buena forma en esta fase de preparación.

“La verdad, los partidos que ya se realizaron… estuvieron muy bien, la gente bien”, expresó al referirse a los encuentros disputados en Monterrey y Guadalajara.

Monterrey y Guadalajara superan primeras pruebas

La mandataria destacó que los partidos de repechaje celebrados en ambas ciudades se desarrollaron sin mayores contratiempos, lo que refuerza la confianza en la organización de cara al torneo.

Estos encuentros forman parte de la evaluación logística, operativa y de servicios que México implementa como país anfitrión.

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Reconoce fallas en el Estadio Azteca

En contraste, Sheinbaum admitió que el partido amistoso disputado en el Estadio Azteca presentó problemas que deberán corregirse.

“El de la ciudad tuvo algunos problemas que ya conocemos y los comentamos aquí”, señaló.

Entre las principales fallas detectadas mencionó complicaciones en los accesos al estadio y deficiencias en la conectividad digital.

“Hubo problemas a la entrada del estadio… tienen que ver con la conectividad alrededor del estadio, la conectividad por internet”, explicó.

Anuncian reunión para corregir errores

La jefa del Ejecutivo adelantó que se realizará una reunión en los próximos días para atender estas áreas de mejora junto con autoridades locales y responsables del inmueble.

“Vamos a tener una reunión la próxima semana para poder resolver todavía algunos problemas”, indicó.

También señaló que los propietarios del estadio deberán atender las fallas internas detectadas durante el evento.

Pese a los inconvenientes, reiteró su optimismo sobre el impacto del Mundial en el país.

“Va a ser un buen momento para México… van a llegar muchísimos turistas y se van a llevar una muy buena imagen de México”, afirmó.

Además, subrayó que estos partidos sirven como ensayo general para afinar detalles y garantizar que México esté listo para recibir a miles de visitantes en 2026.

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