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Internacional

María Corina Machado califica de 'excelente' reunión con Rubio

La líder opositora venezolana destacó el respaldo de EE.UU. mientras se prepara para regresar a su país en los próximos días

  • 31
  • Marzo
    2026

La líder opositora venezolana María Corina Machado calificó como “excelente” la reunión que sostuvo este martes con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en un nuevo acercamiento en la capital estadounidense.

A través de redes sociales, Machado agradeció el respaldo del funcionario estadounidense al señalar su compromiso “con la democracia, la libertad y el bienestar de los venezolanos”, además de expresar optimismo sobre el futuro de su país.

“Se acerca el día en que reuniremos a nuestras familias en Venezuela”, escribió la dirigente, quien ha intensificado su agenda internacional en los últimos meses.

Reunión a puerta cerrada

El encuentro se llevó a cabo en el Departamento de Estado y formaba parte de la agenda oficial de Rubio, aunque hasta el momento ni la dependencia ni el funcionario han emitido una postura pública sobre los temas abordados.

La reunión ocurre en un contexto de cambios en la relación entre Estados Unidos y Venezuela, tras la reciente reanudación de operaciones de la embajada estadounidense en Caracas y el restablecimiento de vínculos diplomáticos entre ambos países.

Lee aquí la nota completa: EUA reabre su embajada en Venezuela tras siete años

El escenario político venezolano atraviesa una etapa de reconfiguración luego de la captura de Nicolás Maduro a inicios de año y el reconocimiento por parte de Washington de Delcy Rodríguez como jefa de Estado.

En este contexto, Machado ha manifestado su intención de regresar a Venezuela tras haber permanecido fuera del país desde diciembre, cuando viajó a Noruega para recibir el Premio Nobel de la Paz, luego de pasar un año en la clandestinidad.

De acuerdo con reportes recientes, la dirigente mantiene acercamientos constantes con autoridades estadounidenses, incluido el presidente Donald Trump, en busca de respaldo para una eventual transición política en su país.


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