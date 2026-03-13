Macron confirma muerte de militar francés tras ataque en Irak

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, confirmó la muerte de un soldado francés durante un ataque con drones contra una base militar ubicada en Erbil, en el norte de Irak.

La víctima fue identificada como Arnaud Frion, suboficial mayor del 7.º Batallón de Cazadores Alpinos de Varces, quien murió mientras participaba en operaciones militares en la región del Kurdistán iraquí.

“Murió por Francia durante un ataque en la región de Erbil”, escribió el mandatario en su cuenta de la red social X al confirmar el fallecimiento del militar.

L’adjudant-chef Arnaud Frion du 7ème bataillon de chasseurs alpins de Varces est mort pour la France lors d’une attaque dans la région d’Erbil en Irak.



À sa famille, à ses frères d’armes, je veux dire toute l’affection et la solidarité de la Nation.



Plusieurs de nos militaires… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 13, 2026

Ataque con drones deja varios soldados heridos

El ataque ocurrió en una base militar situada en Mala Qara, a unos 40 kilómetros al suroeste de Erbil. Según autoridades locales, al menos dos drones fueron utilizados en la ofensiva, que también dejó a varios soldados heridos.

Horas antes del anuncio presidencial, el Estado Mayor del Ejército francés informó que seis militares resultaron lesionados tras el ataque, mientras realizaban actividades de cooperación con fuerzas locales.

Los soldados participaban en programas de entrenamiento militar y lucha contra el terrorismo junto a tropas iraquíes y kurdas.

Lee la nota completa: Soldados franceses resultan heridos tras ataque a base en Irak

Primer militar francés muerto desde el inicio del conflicto

El fallecimiento de Arnaud Frion marca la primera baja militar francesa desde el inicio del nuevo conflicto en Medio Oriente, desencadenado tras los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán el pasado 28 de febrero.

Macron calificó el ataque como “inaceptable”, al señalar que las fuerzas francesas desplegadas en Irak participan exclusivamente en misiones relacionadas con el combate al terrorismo.

“Este ataque contra nuestras fuerzas comprometidas en la lucha contra el EI desde 2015 es inaceptable”, afirmó el mandatario.

Cabe señalar que la instalación atacada forma parte del despliegue militar de la coalición internacional contra el terrorismo, liderada por Estados Unidos, que mantiene presencia en el Kurdistán iraquí para apoyar a las fuerzas de seguridad locales.

En esa base operan contingentes de distintos países, entre ellos Italia y Francia, cuyos militares colaboran en programas de capacitación para unidades kurdas.

Poco antes del ataque contra la base donde se encontraba el contingente francés, otro dron impactó una base italiana en la misma zona, aunque en ese caso no se reportaron víctimas.

Macron envía condolencias a la familia del militar

Tras confirmarse la muerte del suboficial, Macron expresó su solidaridad con los familiares y compañeros de unidad del militar fallecido.

El presidente francés transmitió “todo el cariño y la solidaridad de la Nación” a la familia de Arnaud Frion y a sus compañeros de armas.

“Francia está con ellos y con sus familias”, señaló también al referirse a los soldados que resultaron heridos durante el ataque.

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