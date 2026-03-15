Macron insta a Irán a abrir el estrecho de Ormuz

Francia busca aliviar el problema energético que presenta el bloqueo por parte de Irán en el estrecho de Ormuz derivado del conflicto en Medio Oriente.

Y es que este domingo, el presidente Emmanuel Macron sostuvo una conversación con su homólogo iraní, Massoud Pezeshkian, en la que le instó a que su país restablezca "lo antes posible" la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz y a que cese "de inmediato" los ataques contra países de la región.

A través de sus redes sociales, el mandatario francés aseguró que instó a Pezeshkian a que se "pusiera fin de inmediato a los inaceptables ataques que Irán está llevando a cabo contra países de la región, ya sea directamente o a través de grupos interpuestos, incluidos Líbano e Irak".

Del mismo modo, compartió que, durante su conversación, remarcó que el actuar de Francia es "estrictamente defensivo" y que tiene como objetivo proteger sus intereses, a sus socios regionales y la libertad de navegación, y consideró igualmente "inaceptable" que su país sea blanco de agresiones.

Macron también afirmó que esta escalada en la región tiene graves consecuencias, pues afecta tanto al pueblo de Irán como a sus vecinos, y recalcó que solo un nuevo marco político y de seguridad puede garantizar paz y estabilidad.

De acuerdo con el mandatario, este nuevo marco debe impedir que Irán adquiera armas nucleares y controlar su programa de misiles balísticos y otras actividades desestabilizadoras, precisó el presidente francés.

Por último, el presidente de Francia le pidió a Pezeshkian que los franceses Cécile Kohler y Jacques Paris, que se encuentran en la embajada de Francia en Teherán, puedan regresar "sanos y salvos" a su país tras "un prolongado calvario", para reunirse con sus familiares.

Kohler y Paris, profesores franceses de 40 y 70 años, fueron detenidos en Irán el 7 de mayo de 2022 y condenados en octubre de 2025 a más de 30 años de prisión por espionaje y colaboración con Israel, acusaciones que Francia calificó de "rehenes de Estado".

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