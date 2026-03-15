'EUA podría llegar muy pronto a un acuerdo con Cuba': Trump

Estados Unidos parece estar cerrando su "frente" con Cuba; al menos eso es lo que asegura Donald Trump.

Este domingo el presidente de Estados Unidos aseguró que "muy pronto" podría realizarse un acuerdo con el país caribeño, añadiendo que su Administración se centrará en Cuba una vez terminado el conflicto con Irán.

"Cuba también quiere llegar a un acuerdo, y creo que muy pronto llegaremos a un acuerdo o haremos lo que sea necesario", aseguró el mandatario.

"Estamos hablando con Cuba, pero vamos a tratar con Irán antes que con Cuba", agregó Trump.

Estas declaraciones se producen en un momento de máxima tensión entre ambos países después de que se iniciara un bloqueo petrolero el pasado mes de enero y se cortaran los suministros de crudo enviados desde Venezuela.

Tras esto, EUA anunció una orden ejecutiva en la que se aplicarían aranceles a los países que envíen petróleo a Cuba.

Apenas el pasado viernes, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, confirmó que dialogan con Estados Unidos para "buscar soluciones por la vía del diálogo a las diferencias entre ambos Gobiernos", algo que ya Trump había adelantado, pero que la isla había negado.

En este sentido y durante la misma semana, Miguel Díaz-Canel ofreció una comparecencia ante la prensa sobre los contactos con Estados Unidos y la crisis energética, y contó con la presencia de miembros de la familia Castro, incluido el nieto de Raúl, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, y un sobrino-nieto, Óscar Pérez-Oliva.

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