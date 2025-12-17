Maduro dice 'no' a la guerra en medio de tensiones con EUA

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este miércoles que se han opuesto a la guerra en medio de las tensiones con Estados Unidos, las cuales tuvieron una escalada en las últimas horas.

"¿Guerra? Hemos dicho que no", declaró el mandatario en un encuentro con integrantes de la 'Sociedad Bolivariana', en Caracas, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Las tensiones entre ambos países empezaron después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenara un bloqueo a los buques petroleros sancionados con dirección a Venezuela.

Además de esto, Maduro señaló que continuará con "el comercio para allá y para acá" del petróleo de su país en consonancia con la declaración de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) que más temprano indicó que los buques vinculados a sus operaciones "continúan navegando con pleno aseguramiento, respaldo técnico y garantías operativas, en legítimo ejercicio de los derechos a la libre navegación y al libre comercio, ampliamente reconocidos y protegidos por el derecho internacional".

A la declaración de PDVSA, siguió una cadena de reacciones de instituciones venezolanas —Fiscalía, Contraloría, Defensoría, Tribunal Supremo—, que condenaron el bloqueo calificándolo de "robo", "temeraria" o "aberrante amenaza" y "atentado a la soberanía".

