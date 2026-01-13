Más de 2 mil muertos dejan protestas en Irán, según activistas

Al menos 2,003 personas han muerto durante las protestas que sacuden Irán desde hace más de dos semanas, de acuerdo con organizaciones defensoras de derechos humanos, en lo que se perfila como una de las represiones más sangrientas en décadas en el país.

La cifra fue dada a conocer por la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos, con sede en Estados Unidos, que advirtió que el número de víctimas supera ampliamente al registrado en protestas anteriores, incluida la ola de manifestaciones de 2022 tras la muerte de Mahsa Amini.

Protestas escalan contra el régimen

Las movilizaciones comenzaron como respuesta a la crisis económica, pero rápidamente evolucionaron hacia consignas directas contra la teocracia iraní y el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, de 86 años.

Imágenes difundidas desde Teherán muestran grafitis y cánticos pidiendo su muerte, un delito castigado con la pena capital.

Según el grupo activista, 1,850 de los fallecidos eran manifestantes, 135 estaban afiliados al gobierno, mientras que al menos nueve niños y nueve civiles no participantes también murieron.

Además, más de 16,700 personas han sido detenidas.

Internet restringido y represión en las calles

La interrupción del internet ha dificultado confirmar de manera independiente el alcance real de las protestas.

Aunque algunos ciudadanos lograron realizar llamadas al extranjero por primera vez desde el inicio del bloqueo, los mensajes de texto y el acceso a sitios internacionales siguen severamente restringidos.

Testigos describen una fuerte presencia de fuerzas de seguridad en Teherán, con policías antidisturbios, miembros de la fuerza Basij armados y agentes vestidos de civil.

También se reportan edificios gubernamentales y bancos incendiados, así como cajeros automáticos destrozados.

Reacciones internacionales y advertencias

Tras conocerse el nuevo balance de víctimas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó públicamente a los iraníes a continuar las protestas y aseguró que había cancelado reuniones con funcionarios iraníes.

Sin embargo, no detalló qué tipo de ayuda podría brindar.

Desde Teherán, el ministro de Exteriores Abbas Araghchi afirmó que mantiene comunicación con Washington, aunque calificó de incompatibles las amenazas estadounidenses hacia Irán.

Temor, control y resistencia social

A pesar de que algunas tiendas permanecen abiertas bajo presión de las autoridades, el ambiente en la capital es de temor e incertidumbre. Comerciantes y ciudadanos expresan preocupación por posibles ataques externos y por el futuro inmediato del país.

El líder supremo Jamenei, por su parte, elogió las manifestaciones progubernamentales y advirtió a Estados Unidos de no interferir, mientras la fiscalía iraní reiteró que quienes protesten serán considerados “enemigos de Dios”, un delito que puede castigarse con la pena de muerte.

Organizaciones de derechos humanos advierten que el número de muertos podría seguir aumentando, en medio de una crisis que mantiene a Irán aislado y bajo una de las represiones más severas de su historia reciente.





