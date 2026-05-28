Meta cobrará por WhatsApp, Instagram y Facebook con planes 'Plus'

Meta, la empresa propietaria de WhatsApp, Instagram y Facebook, anunció el lanzamiento de planes de suscripción de pago para sus principales plataformas, una decisión que marca uno de los cambios más importantes en su estrategia de negocio en los últimos años.

La compañía confirmó que las nuevas modalidades se llamarán Facebook Plus, Instagram Plus y WhatsApp Plus, servicios que ofrecerán funciones exclusivas a cambio de una cuota mensual.

El anuncio fue realizado por Naomi Gleit, directora de productos de Meta, a través de un video difundido en Instagram, donde también adelantó que la empresa prepara nuevos servicios premium enfocados en inteligencia artificial, creadores de contenido y negocios digitales.

El movimiento representa un giro importante para Meta, que históricamente ha basado la mayor parte de sus ingresos en publicidad digital.

La decisión ocurre mientras la compañía incrementa sus inversiones en inteligencia artificial y centros de datos, un gasto que ha generado presión entre inversionistas y analistas financieros.

Meta proyectó inversiones de entre $125,000 y $145,000 millones de dólares este año, principalmente destinados al desarrollo de infraestructura para IA.

Tras el anuncio de las nuevas suscripciones, las acciones de Meta registraron un incremento cercano al 3% en los mercados financieros.

¿Cuánto costarán Facebook Plus e Instagram Plus?

De acuerdo con los primeros reportes, Instagram Plus y Facebook Plus tendrán un costo mensual de $3.99 dólares, mientras que WhatsApp Plus costará $2.99 dólares al mes.

Las versiones premium incluirán herramientas adicionales enfocadas principalmente en creadores de contenido, negocios y usuarios que buscan una experiencia más personalizada.

Entre las funciones destacadas estarán:

Analíticas avanzadas

Estadísticas detalladas de historias y publicaciones

Mayor alcance de audiencia

Opciones de personalización de perfiles

Herramientas para creadores y marcas

En el caso de WhatsApp Plus, Meta apostará por funciones de personalización, incluyendo stickers premium, temas exclusivos y tonos de llamada personalizados.

Meta One, la apuesta por inteligencia artificial

Además de los planes “Plus”, Meta presentó Meta One, una nueva línea de suscripciones centradas en inteligencia artificial.

Meta One Plus tendrá un precio de $7.99 dólares mensuales, mientras que Meta One Premium costará $19.99 dólares al mes y estará orientado a empresas, desarrolladores y creadores avanzados.

La compañía aseguró que estos servicios ofrecerán mayor capacidad de procesamiento, automatización de tareas, herramientas creativas y funciones avanzadas impulsadas por IA.

También se contemplan beneficios exclusivos para productos tecnológicos de Meta, como gafas inteligentes y dispositivos con asistentes basados en inteligencia artificial.

Meta informó que el despliegue será gradual y comenzará en regiones específicas antes de expandirse globalmente.

Las pruebas de servicios enfocados en IA iniciarán en países como Singapur, Guatemala y Bolivia, mientras que las herramientas para creadores y empresas serán probadas inicialmente en Arabia Saudita, Marruecos, Tailandia y Bangladés.

La empresa explicó que busca medir la respuesta de los usuarios antes de extender las suscripciones a más mercados.

¿Las aplicaciones seguirán siendo gratuitas?

Tras el anuncio, una de las principales dudas entre usuarios fue si las versiones gratuitas de Facebook, Instagram y WhatsApp perderán funciones o quedarán limitadas frente a los servicios premium.

Meta aseguró que las funciones esenciales de las plataformas continuarán disponibles sin costo y que el acceso básico a las aplicaciones no desaparecerá.

Sin embargo, la empresa todavía no detalla qué herramientas quedarán reservadas exclusivamente para suscriptores, lo que ha generado incertidumbre sobre posibles diferencias en alcance, edición de contenido o visibilidad de publicaciones.

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