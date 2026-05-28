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Internacional

Acusarán asesor de Netanyahu de filtrar secretos de Israel

Se sospecha que aceptaron dinero de un gobierno extranjero mientras trabajaban para la oficina del primer ministro Netanyahu

  • 28
  • Mayo
    2026

Autoridades de Israel manifestaron este jueves que un asesor cercano del primer ministro Benjamin Netanyahu enfrentará un proceso penal por filtrar información secreta que podría perjudicar la seguridad del país.

La Fiscalía General de Israel indicó que planea acusar formalmente a Jonatan Urich por la filtración de un documento clasificado en 2024 a un tabloide alemán que, según críticos, buscaba ayudar a eximir a Netanyahu de responsabilidad por el fracaso de las negociaciones con Hamás.

La oficina del primer ministro se negó a comentar sobre la acusación prevista.

Tanto Urich como Feldstein fueron arrestados el año pasado en un caso separado, conocido en Israel como “Qatargate”, bajo sospecha de que aceptaron dinero de Qatar para promover una imagen positiva del Estado árabe del golfo Pérsico en Israel tras el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023.

La oficina de Netanyahu ha restado importancia a las filtraciones y al caso Qatargate, y con frecuencia ha acusado al poder judicial de parcialidad.

Se sospecha que aceptaron dinero de un gobierno extranjero mientras trabajaban para la oficina del primer ministro.

Defensa de Urich afirma decisión de Israel es 'errónea y desconectada de las pruebas'

Los abogados de Urich afirmaron que la decisión era “errónea y desconectada de las pruebas”. Urich reaccionó con una publicación sarcástica de una sola línea en redes sociales, al afirmar: “Es bastante llamativo que la fiscal general no pidiera una sentencia de muerte”.


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