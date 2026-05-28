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Coahuila

Impulsa Tec Saltillo innovación estudiantil mediante cértamenes

La directora de la institución manifestó su confianza en que los alumnos repetirán los buenos resultados este año, como lo han hecho previamente.

  • 28
  • Mayo
    2026

El Instituto Tecnológico de Saltillo (ITS) busca impulsar el desarrollo tecnológico mediante la participación de su comunidad estudiantil en los certámenes Innovatec y Hackatec, eventos diseñados para resolver problemáticas reales del sector empresarial.

Ania Sánchez Ruiz, directora de la institución, informó que estas actividades buscan potenciar la innovación, el trabajo en equipo y la creación de soluciones prácticas. Detalló que Innovatec consiste en la presentación de proyectos multidisciplinarios donde los alumnos compiten en etapas locales y regionales, con la meta de avanzar al certamen nacional, una instancia donde el plantel ya cuenta con un historial de participación.

Respecto a Hackatec, la funcionaria explicó que se trata de un reto de alta exigencia en el que los estudiantes trabajarán de manera continua durante 18 horas. Los equipos, conformados por jóvenes de distintas carreras y respaldados por asesores académicos, desarrollarán propuestas para superar desafíos específicos planteados por tres empresas participantes.

Al finalizar la jornada, las compañías involucradas evaluarán los proyectos para determinar cuál ofrece la mejor solución. Sánchez Ruiz destacó que el Tecnológico de Saltillo ha obtenido los primeros lugares en ediciones anteriores, por lo que manifestó su confianza en que los alumnos repetirán los buenos resultados este año.


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