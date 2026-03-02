Wall Street abre en rojo por ataques perpetrados contra Irán

Wall Street abrió este lunes en rojo debido al despliegue conjunto establecido contra Irán que dio como resultado la muerte del ayatolá Alí Jamanei.

¿Cómo abrieron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con la información proporcionada, las acciones de los principales indicadores se establecieron de la siguiente forma:

Dow Jones : baja 0.41% hasta 48,469 unidades

: baja 0.41% hasta 48,469 unidades S&P 500 : baja 0.83% hasta 6,822 unidades

: baja 0.83% hasta 6,822 unidades Nasdaq: baja 0.84% hasta 22,477 unidades

La Bolsa de Nueva York reaccionó este lunes por primera vez a la operación Furia Épica, como al Pentágono al operativo conjunto contra Irán anunciado por el presidente Donald Trump la madrugada del sábado.

Tensiones en Medio Oriente, y el miedo a una escalada mayor en la región después de que los bombardeos no hayan cesado en todo el fin de semana, alteraron a los inversores estadounidenses.

Uno de los mercados que registró fuertes subidas fue el del petróleo. Compañías como Exxon Mobile u Occidental Petroleum registraron avances de 2.4% y 2.19% en la apertura.

El mercado del crudo es posiblemente el que más ha variado tras el ataque a Irán. El petróleo intermedio de Texas se disparaba más de un 7%, por encima de $72 dólares el barril.

