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Internacional

Mojtaba Jamenei prohíbe enviar uranio al extranjero

Esto se debe a que hace unos días medios iraníes mencionaron que Estados Unidos exigió que se le entregara el uranio, o si no, reanudarían sus ataques

  • 21
  • Mayo
    2026

Ante el análisis de las propuestas para empujar a Estados Unidos e Irán hacia el fin del conflicto en Medio Oriente, el líder supremo Mojtaba Jamaneí prohibió este jueves enviar uranio hacia el extranjero.

De acuerdo con una entrevista brindada a Reuters, el líder supremo mencionó que la postura de Irán se endurecerá ante una de las principales demandas de Estados Unidos.

De acuerdo con la orden del ayatolá, esto podría frustrar aún más al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y complicar las conversaciones para finalizar la guerra en Medio Oriente.

Según funcionarios israelíes, aseguraron que las reservas de uranio altamente enriquecido de Irán, necesarias para fabricar un arma atómica, serán enviadas fuera de Irán y que cualquier acuerdo de paz debe incluir una cláusula al respecto.

En su declaración, reafirmó que el uranio deberá permanecer en Irán. 

El pasado 17 de mayo, medios iraníes mencionaron que Estados Unidos exigió a Irán que entregara el uranio, pero en caso de que esto no fuera cumplimentado, continuarían las agresiones en contra de su territorio.

EUA exige uranio, límites nucleares y no indemnización a Irán

Estados Unidos exigió a Irán la entrega de su uranio altamente enriquecido, la limitación de su programa nuclear y la renuncia a compensaciones por daños generados en guerra, según informó la agencia iraní Fars.

En un comunicado, se señaló que Washington respondió a la última propuesta de Teherán con cinco exigencias principales, entre ellas la entrega por parte de Irán de 440 kilos de uranio enriquecido al 60%, mientras que la República Islámica podría mantener activa únicamente una instalación nuclear.

Aquí te presentamos la nota completa: EUA exige uranio, límites nucleares y no indemnización a Irán


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