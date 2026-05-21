Rescatan policías de Apodaca a perrita atrapada en arroyo

Elementos de la Guardia de Proximidad de Apodaca rescataron sana y salva a una perrita de 16 años de edad que cayó a un arroyo de aguas negras en la colonia Paseos de Santa Rosa.

Los hechos ocurrieron cuando policías municipales realizaban recorridos preventivos sobre el bulevar Humberto Ramos, entre las calles Faisán y Tórtola, y observaron a una mujer que les hacía señas para pedir ayuda.

Dueño ingresó al canal para intentar salvar a “Lobita”

La mujer explicó a los oficiales que su mascota, llamada “Lobita”, había caído al canal y que su pareja había descendido para intentar rescatarla, pero ninguno podía salir debido a lo resbaladizo del terreno y a la profundidad de la ribera.

Al acercarse, los elementos localizaron al hombre sujetando a la perrita dentro del arroyo. Aunque el nivel del agua no era elevado, las recientes lluvias habían dejado la zona llena de lodo, hierba y superficies resbaladizas, complicando las labores de auxilio.

Para realizar el rescate, los oficiales utilizaron una correa de remolque que portaban en la patrulla y se la lanzaron al dueño de la mascota, indicándole que asegurara cuidadosamente a “Lobita” para evitar lastimarla debido a su avanzada edad.

La maniobra se complicó porque los policías debían mantener el equilibrio en el borde del arroyo mientras jalaban lentamente la banda. Uno de los elementos tuvo que recostarse sobre la parte alta de la ribera para evitar resbalar y, apoyado por otro compañero, logró sacar poco a poco a la perrita hasta ponerla a salvo en brazos de una mujer policía que participaba en el operativo.

Posteriormente, los oficiales ayudaron también al dueño de “Lobita” a salir del canal.

Familia logró reencontrarse con su mascota

Tras el rescate, la pareja y su mascota fueron trasladados a bordo de la patrulla hasta su domicilio, ubicado cerca del lugar.

Los propietarios señalaron que desconocían en qué momento la perrita salió de la vivienda, pero gracias a vecinos que les avisaron haberla visto en el sector, comenzaron a buscarla hasta escuchar sus ladridos y lamentos provenientes del arroyo.

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