Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
inter_starship_v3_f94a546cbd
Internacional

Aplaza SpaceX primer lanzamiento de prueba en 2026 del Starship

Sin dar detalles de las causas del retraso, la compañía de Elon Musk aplazó para este jueves a las 17:30 horas, tiempo local, el lanzamiento de la Starship V3

  • 20
  • Mayo
    2026

La compañía aeroespacial SpaceX, propiedad de Elon Musk, anunció el aplazamiento para este jueves del primer lanzamiento de prueba del Starship en 2026 desde su base de Starbase, ubicada en el sur de Texas.

El lanzamiento, que originalmente estaba previsto para este miércoles, marcará además el debut oficial de la tercera generación del cohete, denominada Starship V3.

Sin detallar las causas del retraso, la empresa informó que la nueva ventana de lanzamiento quedó programada para este jueves a las 17:30 horas, tiempo local.

El cohete más grande construido por SpaceX

De acuerdo con la compañía, el nuevo Starship V3 es el “cohete más grande y potente jamás construido”, con una altura total de 124.4 metros y capacidad para colocar hasta 100 mil kilogramos en órbita baja terrestre.

La misión será también el primer vuelo en utilizar por completo la nueva configuración V3, tanto en el propulsor Super Heavy como en la etapa superior.

Además, SpaceX estrenará durante esta prueba una segunda plataforma de lanzamiento y los nuevos motores Raptor 3.

Intentarán alcanzar la órbita terrestre

Según detalló la empresa en un comunicado, el propulsor Super Heavy deberá completar exitosamente el despegue, la separación de etapas y posteriormente realizar un amerizaje controlado en el Golfo de México.

En esta ocasión no se intentará el regreso del propulsor a la plataforma de lanzamiento para ser capturado, debido a que se trata del “primer vuelo de prueba de un vehículo significativamente rediseñado”.

Durante la misión también se desplegarán satélites de prueba de Starlink y se buscará realizar el reencendido de un motor Raptor en el vacío del espacio.

El principal objetivo de esta prueba es lograr que la nave alcance la órbita terrestre.

La NASA sigue de cerca el desarrollo del programa

El lanzamiento ocurre en un momento clave para la carrera espacial civil, ya que la NASA mantiene especial interés en el desarrollo de la versión Block 3 del Starship.

La agencia espacial estadounidense contempla utilizar esta nave como parte fundamental de la misión Artemis 3, cuyo objetivo es regresar astronautas a la superficie de la Luna.

```


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

0cfe3291791decb354ff86680abcb1095943f665w_3f3f4f46e9
La NASA envía suministros y experimentos a la Estación Espacial
nasa_artemis_luna_fc6356d119
NASA enviará mañana misión de carga a estación espacial
pentagono_estados_unidos_7a21f9588e
Pentágono pacta con tecnológicas para usar su IA clasificada
publicidad

Últimas Noticias

Senegal_7f7590d1f3
Senegal lanza su lista de convocados para el Mundial
lluvias_matamoros_3e20f22431
Sedena activa plan DN-III en Matamoros tras fuertes lluvias
19150a50_f54f_4257_8842_27f033c1f5c5_8e32c58dcc
Presenta UAdeC guía contra violencia de género
publicidad

Más Vistas

nl_allende_huacicholeo_13_eb27f55859
Hallan más de 1.2 millones de litros de huachicol en Allende, NL
Whats_App_Image_2026_05_20_at_11_01_43_PM_72055581f7
Arrestan a José 'N' de Proyectos 9; lo llevan al MP
INFO_7_OJOS_a536eafd46
Detienen al boxeador Omar Chávez, hijo de Julio César Chávez
publicidad
×