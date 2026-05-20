Aplaza SpaceX primer lanzamiento de prueba en 2026 del Starship

La compañía aeroespacial SpaceX, propiedad de Elon Musk, anunció el aplazamiento para este jueves del primer lanzamiento de prueba del Starship en 2026 desde su base de Starbase, ubicada en el sur de Texas.

El lanzamiento, que originalmente estaba previsto para este miércoles, marcará además el debut oficial de la tercera generación del cohete, denominada Starship V3.

Sin detallar las causas del retraso, la empresa informó que la nueva ventana de lanzamiento quedó programada para este jueves a las 17:30 horas, tiempo local.

El cohete más grande construido por SpaceX

De acuerdo con la compañía, el nuevo Starship V3 es el “cohete más grande y potente jamás construido”, con una altura total de 124.4 metros y capacidad para colocar hasta 100 mil kilogramos en órbita baja terrestre.

La misión será también el primer vuelo en utilizar por completo la nueva configuración V3, tanto en el propulsor Super Heavy como en la etapa superior.

Además, SpaceX estrenará durante esta prueba una segunda plataforma de lanzamiento y los nuevos motores Raptor 3.

Starship and Super Heavy V3 moved to the pad at Starbase for final testing and preparations for launch pic.twitter.com/vU21Owvoif — SpaceX (@SpaceX) May 19, 2026

Intentarán alcanzar la órbita terrestre

Según detalló la empresa en un comunicado, el propulsor Super Heavy deberá completar exitosamente el despegue, la separación de etapas y posteriormente realizar un amerizaje controlado en el Golfo de México.

En esta ocasión no se intentará el regreso del propulsor a la plataforma de lanzamiento para ser capturado, debido a que se trata del “primer vuelo de prueba de un vehículo significativamente rediseñado”.

Durante la misión también se desplegarán satélites de prueba de Starlink y se buscará realizar el reencendido de un motor Raptor en el vacío del espacio.

El principal objetivo de esta prueba es lograr que la nave alcance la órbita terrestre.

La NASA sigue de cerca el desarrollo del programa

El lanzamiento ocurre en un momento clave para la carrera espacial civil, ya que la NASA mantiene especial interés en el desarrollo de la versión Block 3 del Starship.

La agencia espacial estadounidense contempla utilizar esta nave como parte fundamental de la misión Artemis 3, cuyo objetivo es regresar astronautas a la superficie de la Luna.

```

Comentarios