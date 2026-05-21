Garantizan abasto de energía en sedes mundialistas

Durante el Mundial 2026, las tres sedes de la justa deportiva contarán con energía suficiente, pues para ello se puso en práctica un plan integral de acciones preventivas y correctivas, informó la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El plan incluye el fortalecimiento de la infraestructura eléctrica estratégica, con inspecciones de líneas aéreas y subterráneas, mantenimiento de equipos y modernización de sistemas.

A través de un comunicado, la dependencia señaló que se han inspeccionado 947 kilómetros de red de distribución y 130 km de líneas de transmisión, lo que representa el 100% de la infraestructura eléctrica vinculada a los inmuebles estratégicos, además de que se han realizado 3,427 actividades de mantenimiento.

A detalle dijo que se realiza “fortalecimiento de la infraestructura eléctrica estratégica, se han identificado las subestaciones de transmisión y distribución de energía, y su red asociada, indispensables para inmuebles clave del Mundial: estadios, aeropuertos y sistemas de transporte”.

Añadió que “en esta infraestructura se ejecutan acciones de inspección de líneas aéreas y subterráneas, mantenimiento de brechas y transformadores de potencia, así como de la red de fibra óptica y subestaciones, además de programas de modernización de controles y actualización de sistemas de corriente directa (cargadores de baterías)”.

Además, la CFE ha brindado mantenimiento preventivo integral en subestaciones y redes eléctricas, incluyendo poda de vegetación, sustitución de aislamiento y cambio de postes.

En específico, dijo que en Monterrey informó que se han modificado 15 cruces de líneas en el Área Metropolitana, además de que se construye una subestación para las líneas 4 y 6 del Metrorrey.

Aunado a ello, dijo que para eventos masivos como los FIFA Fan Fest, se han inspeccionado más de 800 kilómetros de redes eléctricas y realizado más de 4,000 actividades preventivas.

Además, durante el Mundial, la CFE desplegará un operativo especial de 2,618 electricistas en guardias operativas permanentes, con presencia en subestaciones y monitoreo 24/7 en Centros de Control de Distribución.

También se contará con generadores, torres de iluminación y un inventario estratégico de materiales para atender contingencias.

Destacó que estas acciones “ratifican el compromiso de la CFE con México para ofrecer un servicio eléctrico confiable, seguro y continuo durante el Mundial 2026”, al contar con un inventario estratégico de materiales y equipos, garantizando atención rápida y eficaz en caso de emergencias.

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