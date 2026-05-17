EUA exige uranio, límites nucleares y no indemnización a Irán

Estados Unidos exigió a Irán la entrega de su uranio altamente enriquecido, la limitación de su programa nuclear y la renuncia a compensaciones por daños generados en guerra, según informó la agencia iraní Fars.

En un comunicado, se señaló que Washington respondió a la última propuesta de Teherán con cinco exigencias principales, entre ellas la entrega por parte de Irán de 440 kilos de uranio enriquecido al 60%, mientras que la República Islámica podría mantener activa únicamente una instalación nuclear.

También la agencia iraní reportó que Washington no pagará ningún tipo de indemnización o compensación a Irán por los daños de guerra ni desbloqueará el 25% de los activos iraníes congelados en el extranjero, tal y como lo exige Teherán.

Si Irán acepta condiciones, la amenaza seguirá vigente: agencia Fars

Ante las condiciones impuestas por Estados Unidos, la agencia iraní aseguró que si Teherán aceptara estas condiciones la amenaza de una nueva agresión continuará vigente por parte del país liderado por el presidente Donald Trump, así como por su aliado Israel.

Este informe se publica un día después del viaje a Teherán del ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, con el supuesto objetivo de transmitir un mensaje de Estados Unidos a Irán.

Según Fars, Irán condicionó previamente cualquier negociación sobre su programa nuclear al fin de la guerra en todos los frentes con los siguientes puntos:

Levantamiento de sanciones impuestas en su contra

Liberación de fondos iraníes bloqueados

Compensaciones por daños de guerra

Reconocimiento de soberanía iraní sobre el estrecho de Ormuz

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