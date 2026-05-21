Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
rusia_nmucelares_bielorrusia_13144f636c
Internacional

Rusia despliega arsenal nuclear en ejercicios con Bielorrusia

Las maniobras ocurren en medio del aumento de ataques ucranianos con drones y del endurecimiento de la doctrina nuclear impulsada por Vladímir Putin

  • 21
  • Mayo
    2026

Rusia y Bielorrusia realizaron este jueves la etapa final de una serie de ejercicios nucleares conjuntos en tierra, mar y aire, en medio de la creciente tensión por la guerra en Ucrania y los recientes ataques con drones contra territorio ruso.

Las maniobras incluyeron el despliegue de camiones con misiles balísticos intercontinentales, submarinos de propulsión nuclear en el Ártico y el Pacífico, así como operaciones aéreas con aviones militares.

El Ministerio de Defensa de informó que los ejercicios contaron con la participación de 64,000 soldados, más de 200 lanzadores de misiles140 aeronaves, 73 buques de guerra y 13 submarinos, incluidos ocho equipados con misiles balísticos intercontinentales con capacidad nuclear.

La dependencia señaló que las maniobras estuvieron enfocadas en la “preparación y el uso de fuerzas nucleares bajo la amenaza de agresión”.

Durante los ejercicios, el presidente de Bielorrusia, Aleksandr Lukashenko, inspeccionó misiles Iskander de corto alcance con capacidad nuclear desplegados en una unidad militar participante.

“Soñé con esta máquina hace mucho tiempo”, declaró el mandatario bielorruso mientras observaba el sistema ruso.

Los ejercicios también sirvieron para reforzar la cooperación militar entre ambos países. Bielorrusia alberga actualmente armamento nuclear ruso, incluido el sistema Oreshnik, uno de los desarrollos más recientes del arsenal estratégico de Moscú.

Maniobras ocurren tras ataques con drones

Las operaciones militares coinciden con un incremento de ataques ucranianos con drones, incluso en zonas cercanas a Moscú.

En los últimos días, esas ofensivas dejaron al menos tres personas muertas y provocaron daños en edificios e instalaciones industriales, aumentando la presión interna sobre el Kremlin.

El gobierno ruso ha insistido en que los ataques forman parte de una escalada impulsada por el respaldo militar occidental a Ucrania.

Putin endurece doctrina nuclear

El presidente de Rusia, Vladimir Putin. ha reiterado en varias ocasiones la capacidad nuclear de Moscú como mensaje de disuasión hacia Occidente.

En 2024, Putin aprobó una nueva doctrina nuclear que establece que cualquier ataque convencional contra Rusia respaldado por una potencia nuclear será considerado una agresión conjunta.

La medida fue interpretada como una advertencia directa a Estados Unidos y Europa para evitar un mayor suministro de armas de largo alcance a Kiev.

Además, la nueva doctrina colocó oficialmente a Bielorrusia bajo el paraguas nuclear ruso. Aunque Moscú mantiene el control operativo de las armas desplegadas en territorio bielorruso, Putin aseguró que su aliado podrá seleccionar objetivos en caso de conflicto.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

inter_iran_drones_e6a59b879b
Irán reactiva producción de drones tras tregua con Estados Unidos
inter_vladimir_putin_xi_jinping_2843470e48
China y Rusia consolidan su alianza geopolítica
inter_vladimir_putin_xi_jinping_bead83744a
Arranca cumbre entre Vladimir Putin y Xi Jinping en China
publicidad

Últimas Noticias

Alejandro_Marcovich_a293f8d316
Alejandro Marcovich sufre derrame cerebral y está en coma
20260522_07_divisionambiental_rescate_maltratoanimal_02_93df2c3a90
Atiende División Ambiental diversos reportes de maltrato animal
EH_UNA_FOTO_18_3c4cbecba1
Miley Cyrus recibe estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood
publicidad

Más Vistas

INFO_7_OJOS_a536eafd46
Detienen al boxeador Omar Chávez, hijo de Julio César Chávez
proyectos_edificio_a3b3d0a58d
Arrestan a propietario de Proyectos 9; lo llevan al MP
nl_jose_lobaton_0761623c15
Ingresa José 'N' al penal de Apodaca por fraude agravado
publicidad
×