Rusia despliega arsenal nuclear en ejercicios con Bielorrusia

Rusia y Bielorrusia realizaron este jueves la etapa final de una serie de ejercicios nucleares conjuntos en tierra, mar y aire, en medio de la creciente tensión por la guerra en Ucrania y los recientes ataques con drones contra territorio ruso.

Las maniobras incluyeron el despliegue de camiones con misiles balísticos intercontinentales, submarinos de propulsión nuclear en el Ártico y el Pacífico, así como operaciones aéreas con aviones militares.

El Ministerio de Defensa de informó que los ejercicios contaron con la participación de 64,000 soldados, más de 200 lanzadores de misiles, 140 aeronaves, 73 buques de guerra y 13 submarinos, incluidos ocho equipados con misiles balísticos intercontinentales con capacidad nuclear.

La dependencia señaló que las maniobras estuvieron enfocadas en la “preparación y el uso de fuerzas nucleares bajo la amenaza de agresión”.

Durante los ejercicios, el presidente de Bielorrusia, Aleksandr Lukashenko, inspeccionó misiles Iskander de corto alcance con capacidad nuclear desplegados en una unidad militar participante.

“Soñé con esta máquina hace mucho tiempo”, declaró el mandatario bielorruso mientras observaba el sistema ruso.

Los ejercicios también sirvieron para reforzar la cooperación militar entre ambos países. Bielorrusia alberga actualmente armamento nuclear ruso, incluido el sistema Oreshnik, uno de los desarrollos más recientes del arsenal estratégico de Moscú.

Maniobras ocurren tras ataques con drones

Las operaciones militares coinciden con un incremento de ataques ucranianos con drones, incluso en zonas cercanas a Moscú.

En los últimos días, esas ofensivas dejaron al menos tres personas muertas y provocaron daños en edificios e instalaciones industriales, aumentando la presión interna sobre el Kremlin.

El gobierno ruso ha insistido en que los ataques forman parte de una escalada impulsada por el respaldo militar occidental a Ucrania.

Putin endurece doctrina nuclear

El presidente de Rusia, Vladimir Putin. ha reiterado en varias ocasiones la capacidad nuclear de Moscú como mensaje de disuasión hacia Occidente.

En 2024, Putin aprobó una nueva doctrina nuclear que establece que cualquier ataque convencional contra Rusia respaldado por una potencia nuclear será considerado una agresión conjunta.

La medida fue interpretada como una advertencia directa a Estados Unidos y Europa para evitar un mayor suministro de armas de largo alcance a Kiev.

Además, la nueva doctrina colocó oficialmente a Bielorrusia bajo el paraguas nuclear ruso. Aunque Moscú mantiene el control operativo de las armas desplegadas en territorio bielorruso, Putin aseguró que su aliado podrá seleccionar objetivos en caso de conflicto.

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