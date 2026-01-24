Muere hombre en nuevo tiroteo del ICE en Minneapolis

Minneapolis vuelve a estar en el “ojo del huracán” este sábado tras un nuevo tiroteo en el que un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) disparó y mató a un hombre, confirmó el jefe de policía local y diversos medios internacionales.

El incidente tuvo lugar en la zona de 26th Street W y Nicollet Ave en Minneapolis y representa otro hecho grave que ocurre apenas dos semanas después del ataque en contra de una mujer por un agente federal en la misma ciudad, lo que ha intensificado la tensión en el estado de Minnesota.

El gobernador Tim Walz confirmó el tiroteo e informó que habló con la Casa Blanca sobre el asunto, aunque hasta ahora la administración federal no ha emitido una declaración oficial al respecto.

Walz también calificó los hechos como “repugnantes” y ha exigido el retiro de los agentes federales del estado.

La policía de Minneapolis, por su parte, confirmó que el hombre falleció tras recibir los disparos, aunque se continúa investigando la secuencia de los hechos y las circunstancias exactas que llevaron al uso de la fuerza.

Habría muerto sin ser el objetivo del operativo

Los primeros reportes indican que, de acuerdo con la autoridad federal, los agentes llevaban a cabo un operativo contra un objetivo considerado supuestamente peligroso; sin embargo, la persona abatida no correspondía a dicho objetivo. Según la información disponible, otro ciudadano estadounidense se habría acercado a los policías, presuntamente para reclamarles, y aparentemente portaba un arma —no se ha precisado si empuñada o guardada—, misma que le era legalmente permitida. Tras un intercambio verbal, se escucharon disparos, lo que apuntaría a que los agentes mataron a un civil que se involucró en el operativo sin ser el blanco de la acción, evidenciando un posible exceso en el uso de la fuerza y el probable asesinato de un inocente.

El nuevo tiroteo se produce en un contexto de creciente tensión por las redadas antimigratorias que se han llevado a cabo en la ciudad, parte de una operación federal que ha generado protestas continuas y controversia nacional.

Este caso sigue a otro incidente ocurrido a principios de mes, el pasado 7 de enero, cuando un agente de ICE mató a tiros a Renée Good, un hecho que provocó protestas y una fuerte respuesta pública.

Las autoridades locales han solicitado que la población permanezca alejada de la zona mientras continúan las investigaciones, y la policía ha reforzado la presencia en el área del suceso.

Comentarios