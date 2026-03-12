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Finanzas

Wall Street cierra en rojo ante escalada del precio del petróleo

Entre las pocas compañías que anotaron subidas al cierre de la jornada estuvieron Chevron, que ganó 2.7%, y Exxon, que avanzó 1.29%

  • 12
  • Marzo
    2026

Wall Street cerró en rojo este jueves ante la escalada del precio del petróleo y de las tensiones en el estrecho de Ormuz ante las declaraciones del líder supremo en Irán, Mojataba Jameneí.

¿Cómo cerraron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con la información proporcionada, las acciones de los principales indicadores se establecieron de la siguiente forma:

  • Dow Jones: baja 0.07% hasta 47,406 unidades
  • S&P 500: baja 0.21% hasta 6,781 unidades
  • Nasdaq: sube 0.01% hasta 22,697 unidades

Bolsa de Nueva York sigue mostrando signos de preocupación por la situación derivada del conflicto en Medio Oriente, especialmente por las tensiones en el estrecho de Ormuz.

Pese a que el tráfico en el enclave estratégico ya se encontraba prácticamente paralizado, el líder supremo iraní ordenó este jueves, en su primer mensaje a la nación, que el estrecho permanezca cerrado, lo que disparó los precios de nuevo.

Te recomendamos: Mojtaba Jameneí amenaza a EUA al asegurar que vengará a mártires

El sector financiero cerró mayoritariamente en rojo tras la caídas de Goldman Sachs, que perdió un 4.4%; de JPMorgan Chase, que restó un 1.61; y de American Express, que bajó un 1.34%.

El tecnológico, tampoco salió mejor parado después de que Nvidia y Micron Technology se dejaran 1.54 y 3.14% de las acciones, respectivamente.

Entre las pocas compañías que anotaron subidas estuvieron Chevron, que ganó 2.7%, y Exxon, que avanzó 1.29%.

Las perspectivas de futuro de Estados Unidos siguen sin mejorar: la tasa promedio de una hipoteca a 30 años registró este jueves su mayor subida desde abril de 2025 tras alcanzar el 6.11% y la inflación se mantuvo en el 2.4% en febrero, por encima del objetivo de la Reserva Federal.


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