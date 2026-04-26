Muere ministro de defensa de Mali en ofensiva rebelde

El ministro de Defensa de Mali murió en la ofensiva en que fuerzas yihadistas y rebeldes tomaron varias ciudades y bases militares, dijeron las autoridades el domingo, la más reciente violencia en el país gobernado por una junta que desde hace tiempo combate a militantes vinculados a Al Qaeda y el grupo Estado Islámico, así como a una rebelión separatista en el norte.

El gobierno confirmó la muerte del jefe de Defensa, el general Sadio Camara, en una publicación en la página de Facebook del Ministerio de Defensa, y expresó sus condolencias a su familia. La televisión estatal también transmitió el anuncio de su muerte por parte del portavoz, el general Issa Ousmane Coulibaly.

Malí fue golpeado el sábado por uno de los mayores ataques coordinados contra su ejército en la capital, Bamako, y en varias otras ciudades y localidades, en una ofensiva que también desafió al socio de seguridad de Malí, Rusia, que tiene fuerzas sobre el terreno en el país de África Occidental.

El gobierno dijo el domingo que los ataques parecen haber terminado, pero siguen varias preguntas, incluida quién tenía el control de una ciudad clave del norte que los separatistas afirman haber tomado.

El gobierno no ha proporcionado un número de muertos del sábado y previamente dijo solo que al menos 16 personas resultaron heridas en lo que denunció como ataques terroristas.

Los separatistas llevan años combatiendo para crear un Estado independiente en el norte de Mali, mientras que milicianos alineados con Al Qaeda y el Estado Islámico han combatido al gobierno durante más de una década.

Según el comunicado del gobierno, la residencia de Camara fue atacada el sábado por un atacante suicida con coche bomba y otros agresores.

“Entabló un intercambio de disparos con los asaltantes, a algunos de los cuales logró neutralizar”, indicó. “Durante intensos enfrentamientos, resultó herido y luego fue trasladado al hospital, donde desafortunadamente sucumbió a sus heridas”.

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