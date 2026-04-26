Irán plantea nueva oferta a EUA para reabrir el Estrecho de Ormuz

Irán estaría buscando negociar nuevamente con Estados Unidos para reabrir el Estrecho de Ormuz.

De acuerdo al portal Axios, Teherán habría presentado una propuesta a Washington para reabrir el estrecho y poner fin a la guerra y a la vez posponer las negociaciones sobre el programa nuclear para más adelante.

El medio, en su publicación, citó a un funcionario estadounidense y otras dos fuentes anónimas con conocimiento del asunto.

Según la publicación, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene previsto estudiar este lunes junto con su equipo el estancamiento en las negociaciones y los posibles pasos a seguir.

Por su parte, el mandatario estadounidense en entrevista con Fox News dio a entender que quiere continuar con el bloqueo naval que está asfixiando las exportaciones de petróleo de Irán, con la esperanza de que esto obligue a Teherán a ceder en las próximas semanas.

El freno en las negociaciones entre EUA e Irán se agudizó este fin de semana después de que el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abás Araqchí, abandonara Pakistán sin mostrar intención de conversar con Washington, que canceló a su vez el viaje a Islamabad de los enviados especiales de Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner.

Araqchi planteó el plan para eludir la cuestión nuclear durante sus reuniones en Islamabad, según dos de las fuentes con conocimiento del asunto.

Una fuente indicó que Araghchi dejó claro a los mediadores pakistaníes, egipcios, turcos y cataríes durante el fin de semana que el liderazgo iraní carece de consenso sobre cómo abordar las demandas estadounidenses para que Irán suspenda el enriquecimiento de uranio durante al menos una década y retire su uranio enriquecido del país.

La nueva propuesta ha sido presentada a través de los mediadores pakistaníes, aunque no está claro si la Casa Blanca tiene voluntad de estudiarla.

La oferta plantea que el alto el fuego se extendería por un largo período o que ambas partes acordarían el fin definitivo de la guerra y que las negociaciones nucleares comenzarían posteriormente, una vez abierto el estrecho y levantado el bloqueo que ha implementado Washington sobre todos los buques que tratan de alcanzar o salir de puertos iraníes.

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