Tamaulipas

Confirman que niñas murieron antes de ser rescatadas en incendio

Autoridades de Altamira informaron que las menores ya no tenían vida al ser sacadas del departamento; Fiscalía investiga causas y posibles responsabilidades

  • 19
  • Enero
    2026

Las dos menores de cinco y tres años que fallecieron en el incendio de un departamento del fraccionamiento Canarios ya habían perdido la vida desde el momento en que fueron sacadas del inmueble y entregadas a los bomberos voluntarios, confirmó el secretario del Ayuntamiento de Altamira, Francisco Pérez Ramírez, al dar a conocer los avances y el seguimiento oficial al caso.

Precisó que, de acuerdo con la información recabada hasta el momento, fueron vecinos quienes, al percatarse del incendio dentro del departamento ubicado en un tercer piso, ingresaron al inmueble y extrajeron a las niñas, sin embargo, las menores ya no contaban con signos vitales, lo que derivó en que la situación se saliera de control y posteriormente se diera parte al Ministerio Público para el inicio de las investigaciones correspondientes.

Uno de los puntos que revisa la Fiscalía es el hecho de que las niñas se encontraban solas al interior del departamento y con la puerta asegurada, lo que les impidió ponerse a salvo al momento de originarse el fuego. Esta circunstancia, reconoció Pérez Ramírez, es un tema sensible y será la autoridad ministerial la que determine las responsabilidades y el contexto en el que ocurrieron los hechos.

En relación con el origen del incendio, las primeras indagatorias apuntan a un cortocircuito o sobrecalentamiento, ya que el fuego se propagó del interior, hacia el exterior del domicilio. 

Añadió que personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó de manera preliminar que la vivienda contaba con una conexión de energía eléctrica irregular, situación que pudo haber contribuido al siniestro, aunque será la Fiscalía quien emita el dictamen final.

El funcionario rechazó versiones que señalan una presunta omisión por parte del Gobierno Municipal, al explicar que el cuerpo de Bomberos de Altamira atendía de manera simultánea otros incendios, entre ellos uno de pastizal a un costado del fraccionamiento y otro más en la zona rural, por lo que las labores se realizaron de forma coordinada con cuerpos de rescate voluntarios.

Las dos pequeñas Michelle de 5 años y karine de 3 fueron veladas desde la tarde-noche del domingo y continuó durante este lunes hasta las 4 de la tarde en el Velatorio DIF de Altamira, donde se ofició una misa en su memoria.

En medio de un entorno desgarrador, por la partida de las dos pequeñitas, el cortejo fúnebre partió hacia el cementerio municipal de La Pedrera, donde las niñas recibieron cristiana sepultura.


