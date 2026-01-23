Refuerzan seguridad en Palacio de Gobierno por reunión estatal

Un fuerte despliegue policiaco se registra la mañana de este viernes en el Palacio de Gobierno, en el primer cuadro de la ciudad de Monterrey, con motivo de la reunión de seguridad convocada para las 10:00 horas, encabezada por el secretario de Seguridad del Estado, Gerardo Escamilla Vargas.

Desde temprana hora, el área permanece fuertemente resguardada por corporaciones de seguridad, abarcando las calles Zuazua, Zaragoza, Juan Ignacio Ramón, 5 de Mayo y hasta la calle Washington, como parte del operativo preventivo.

Al recinto han arribado alcaldes metropolitanos, entre ellos el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza Santos; el alcalde de Santa Catarina, Jesús Nava; el alcalde de Juárez, Félix Arratia; así como el alcalde de San Pedro, Mauricio Farah, quienes participan en este encuentro.

Durante la reunión se espera que las autoridades den a conocer los resultados semanales en materia de seguridad, así como los detalles de los operativos realizados y las acciones implementadas en los distintos municipios del área metropolitana.

La información continúa en desarrollo y se espera que en las próximas horas se emitan más detalles por parte de las autoridades estatales.

