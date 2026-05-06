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Internacional

Investigan si Argentina es origen de brote de hantavirus

Autoridades sanitarias y especialistas alertan que el aumento de contagios por dicho virus podría estar asociado al cambio climático

  • 06
  • Mayo
    2026

Autoridades sanitarias y especialistas en Argentina investigan si el país sudamericano es el punto de origen del brote mortal de hantavirus detectado en un crucero que navegaba por el Atlántico, mientras crece la preocupación por el incremento de casos relacionados con cambios ambientales y climáticos.

La emergencia se desarrolla en el crucero MV Hondius, cuyos pasajeros dieron positivo al virus de los Andes, una variante del hantavirus presente en Sudamérica y capaz de provocar un síndrome pulmonar severo y potencialmente mortal.

Crucero partió desde Argentina rumbo a la Antártida

El barco había zarpado desde territorio argentino con destino a la Antártida, situación que llevó a las autoridades a analizar si el contagio pudo haberse originado en Argentina, nación que la Organización Mundial de la Salud identifica como uno de los países con mayor incidencia de hantavirus en América Latina.

El brote encendió las alertas sanitarias debido al incremento sostenido de infecciones registrado durante el último año.

Advierten impacto del cambio climático

Expertos argentinos consideran que el cambio climático estaría favoreciendo la expansión de la enfermedad, principalmente por las modificaciones en los ecosistemas y el crecimiento de las poblaciones de roedores que transmiten el virus.

“El cambio climático entró a Argentina y al haberse tropicalizado trajo muchos problemas”, explicó el infectólogo Hugo Pizzi.

El especialista señaló que el aumento de temperaturas y la proliferación de semillas —principal alimento de los roedores portadores— han contribuido a que el hantavirus encuentre condiciones más favorables para expandirse.

Casos y mortalidad aumentaron en el último año

Según datos del Ministerio de Salud argentino, desde junio de 2025 se han registrado 101 casos de hantavirus, casi el doble de los reportados durante el mismo periodo del año anterior.

La tasa de mortalidad también mostró un incremento importante. Durante el último año, cerca de un tercio de los casos confirmados terminó en fallecimiento, superando el promedio histórico de alrededor del 15% observado en los cinco años previos.

Argentina comparte material genético del virus

Frente al avance del brote, Argentina anunció el envío de material genético del virus de los Andes y equipos especializados de detección a distintos países, entre ellos España, Senegal, Sudáfrica, Holanda y Reino Unido.

La medida busca fortalecer la capacidad de respuesta internacional ante el brote identificado en el crucero y mejorar la detección temprana de posibles nuevos contagios.


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