Arabia Saudita habría frenado operativo militar de EUA en Ormuz

La suspensión del operativo militar “Proyecto Libertad”, impulsado por la Administración de Donald Trump para escoltar embarcaciones en el estrecho de Ormuz, habría ocurrido tras presiones ejercidas por Arabia Saudita.

De acuerdo con información difundida por la cadena NBC, el gobierno saudí suspendió la capacidad de las fuerzas armadas estadounidenses para utilizar sus bases militares y espacio aéreo en apoyo al operativo.

La medida habría sido tomada apenas tres días después del anuncio oficial del proyecto.

Arabia Saudita habría reaccionado con molestia

Según el reporte, funcionarios estadounidenses citados bajo anonimato señalaron que Riad recibió con “enfado” la decisión de Washington de desplegar el operativo en la zona.

Tras esta reacción, Donald Trump sostuvo una llamada con el príncipe heredero Mohamed bin Salmán bin Abdulaziz Al Saud; sin embargo, no logró obtener respaldo para continuar con la estrategia militar.

Ante la falta de apoyo saudí, la Casa Blanca habría decidido suspender el proyecto.

Operativo alcanzó a escoltar algunos buques

Previo a la cancelación, fuerzas estadounidenses lograron escoltar un número limitado de embarcaciones mercantes a través del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más sensibles para el comercio energético mundial.

La cadena NBC también aseguró que varios aliados de Estados Unidos en el Golfo Pérsico no fueron informados del operativo sino hasta después de su inicio, incluido Catar.

Trump atribuye pausa a negociaciones de paz

Por su parte, Donald Trump sostuvo que la suspensión del plan obedeció a una petición de Pakistán relacionada con una posible propuesta de paz impulsada por Irán para avanzar hacia un alto al conflicto regional.

Este miércoles, el mandatario estadounidense afirmó que existen conversaciones “muy buenas” con Teherán y aseguró que un acuerdo podría concretarse pronto.

EUA espera respuesta de Irán sobre propuesta

Las declaraciones coinciden con reportes publicados por el portal Axios, donde se señala que la Administración de Trump estaría esperando una respuesta oficial de Irán durante las próximas 48 horas.

La propuesta incluiría puntos clave para alcanzar un acuerdo que permita poner fin definitivo al conflicto y establecer un marco más amplio de negociaciones relacionadas con el programa nuclear iraní.

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