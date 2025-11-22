Oso grizzly hiere a 11 en ataque a grupo escolar en Canadá

Un oso grizzly se encuentra suelto en Bella Coola, Columbia Británica, después de atacar a un grupo escolar y dejar 11 personas heridas, dos de ellas de gravedad.

El incidente ocurrió la tarde del jueves en un sendero de la zona, lo que desató una operación de emergencia y alertas para que los residentes permanezcan dentro de sus hogares.

La Autoridad de Servicios de Salud de Columbia Británica informó que cuatro de los heridos continúan hospitalizados, mientras agentes armados buscan al animal en los alrededores.

Entre los afectados se encuentra un profesor que, según testigos, “se llevó la peor parte” del ataque. Durante el momento de caos, algunos menores fueron rociados accidentalmente con spray para osos cuando los adultos intentaban ahuyentar al grizzly.

Veronica Schooner, madre de uno de los estudiantes, relató que su hijo de 10 años estuvo muy cerca del ataque.

“Dijo que el oso corrió muy cerca de él, pero iba tras otra persona. Incluso sintió su pelaje”, declaró.

Los servicios de emergencia señalaron que dos personas resultaron gravemente heridas y otras dos se encuentran en condición seria. Los pacientes fueron trasladados inicialmente a un aeropuerto cercano para ser evacuados por aire al hospital más próximo.

El grupo escolar pertenece a la escuela Acwsalcta, administrada por la Nación Indígena Nuxalk en esta remota comunidad situada a 700 kilómetros al noroeste de Vancouver.

En redes sociales, la Nación advirtió a la población que los agentes desplegados están armados e insistió en que eviten salir a las calles.

La escuela fue cerrada temporalmente y se han implementado servicios de apoyo psicológico para estudiantes y personal tras el traumático ataque.

