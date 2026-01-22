Clausuran camino ecocida de humedales de Zuazua

El camino “ecocida” que multila el arroyo que une a las tres lagunas de los humedales de Zuazua fueron clausurados ayer por la Secretaría de Medio Ambiente del estado.

También se impusieron sellos en construcciones levantadas en la zona que ya habían sido suspendidas en marzo del 2025 por esa dependencia ante la falta de autorizaciones ambientales.

El camino es parte de los desarrollos inmobiliarios

Esto ocurrió luego de que El Horizonte dio a conocer que los humedales de Zuazua están siendo invadidos por desarrollos que amenazan la sobrevivencia de este “oasis” cercano a la zona metropolitana el cual es hogar de hasta 500 especies naturales de aves, reptiles y mamíferos del los que 25 están amenazados.

Tras la publicación, ayer, elementos de la División Ambiental de esa dependencia encabezada por el Raúl Lozano Caballero, realizaron un operativo de inspección en el llamado ecosistema Valle de Santa Elena donde se corroboraron algunos trabajos irregulares, según dio a conocer la dependencia en un comunicado.

Aunque en este se hace referencia a la imposición de sellos de clausura en las construcciones, en las imágenes difundidas se observa el cierre del camino presuntamente irregular que documento El Horizonte e incluso se muestra la parte de esta terracería que pasar por encima del escurrimiento de agua.

“Durante la inspección, se constató que en algunos puntos ya clausurados los sellos oficiales habían sido retirados sin autorización. “Por ello, la División Ambiental procedió a la reimposición de la medida de seguridad, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la medida de suspensión previamente dictada y reforzar la vigilancia en la zona. “La División Ambiental mantendrá un monitoreo en la zona a fin de garantizar la conservación del Valle de Santa Elena y reafirma su compromiso con el desarrollo sustentable y la aplicación estricta de la legislación ambiental en todo el territorio neoleonés”, indicó el comunicado.

El Secretario de Medio Ambiente, Raúl Lozano Caballero, señaló que la administración estatal no tolerará el desacato a la ley, especialmente cuando se trata de zonas críticas para la biodiversidad.

“La protección de nuestros ecosistemas, en especial de los humedales, es una prioridad para esta administración; reiteramos nuestro compromiso de actuar con firmeza ante cualquier afectación al patrimonio natural de Nuevo León “Hoy hemos desplegado un operativo de verificación en Zuazua para detener cualquier obra que carezca de autorización ambiental, no permitiremos que se vulneren estos espacios vitales para la biodiversidad y para la recarga de nuestros acuíferos”, indicó el funcionario.

Mantendrán vigilancia

La División Ambiental informó que mantendrá un monitoreo constante mediante recorridos y herramientas de vigilancia en el Valle de Santa Elena.

El estado dijo que el ecosistema Valle de Santa Elena es uno de los últimos reductos naturales en la periferia de la zona metropolitana de Monterrey, de ahí la importancia de mantenerlo con vida.

Y es que además del camino, alrededor de los espejos de agua se detectaron cercas de púas y otros desmontes que, según vecinos, no estaban el año pasado.

Esta zona, compuesta por cuatro humedales interconectados, alberga un ecosistema único de 500 especies de flora y fauna, algunas de ellas catalogadas bajo protección especial o en peligro de extinción.

En marzo de 2025, la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente ya había decretado una suspensión temporal total tras denuncias ciudadanas que señalaban la desviación de cauces y la destrucción de vegetación nativa en el área, en los límites de Apodaca y Zuazua.

Durante la verificación de este jueves, el personal especializado constató que los sellos oficiales habían sido violados, por lo que se reforzó la medida de seguridad para frenar el avance de la maquinaria y las obras.

Clausura de camino

La Secretaría de Medio Ambiente del estado clausuró el camino que es parte de la urbanización de los desarrollos inmobiliarios que se han detonado en la zona.

