GN se moviliza y declaran emergencia por tormenta invernal en EUA

Desde este viernes, millones de habitantes de Estados Unidos enfrentan una de las tormentas invernales más extensas e intensas de la última década, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

El fenómeno ya ha provocado severas afectaciones en distintos sectores, principalmente en el transporte aéreo y el sistema educativo. Hasta el momento, se han cancelado clases en al menos siete estados, más de 10 mil vuelos han sido suspendidos, y se han registrado temperaturas extremas, con mínimas de -36.1 grados centígrados en Minnesota y -41 grados en Saskatchewan, Canadá.

La tormenta impacta a cerca de 200 millones de personas y presenta efectos directos en 35 estados, lo que ha llevado a que 17 estados y Washington D. C. declaren estado de emergencia.

Según el NWS, el sistema invernal se extiende por más de 3,700 kilómetros, desde las Montañas Rocosas, en el noroeste del país, hasta la costa noreste de Estados Unidos.

Ante este escenario, las autoridades han advertido sobre riesgos para la infraestructura, posibles interrupciones en el suministro eléctrico y complicaciones graves en el transporte, tanto en zonas urbanas como rurales. Además, la cadena CBS News informó que nueve estados ya han activado a sus Guardias Nacionales para tareas de prevención y respuesta ante emergencias.

¿Cuáles son las principales ciudades bajo alerta?

De acuerdo con reportes de medios estadounidenses, cientos de ciudades y comunidades en el sur, centro y noreste del país se encuentran bajo advertencias oficiales por condiciones climáticas extremas.

Entre las principales áreas metropolitanas afectadas se encuentran:

Nueva York



Boston



Washington, D.C.



Oklahoma City



Dallas/Fort Worth



Little Rock



Tupelo



Nashville



Cincinnati



Pittsburgh



Charlotte



Richmond



Atlanta



Louisville



Memphis



Paducah



Springfield



Norman



Hastings



Shreveport



Greenville



Spartanburg

Estas ciudades y sus zonas periféricas podrían registrar nevadas de entre 30 y 60 centímetros, así como capas de hielo de hasta 2.5 centímetros, especialmente en regiones del sur y centro del país, lo que eleva el riesgo de accidentes y cortes de energía.

¿Qué estados han declarado emergencia y cuáles han movilizado a la Guardia Nacional?

Según CBS News y comunicados oficiales, 17 estados y Washington D. C. han declarado el estado de emergencia ante el avance de la tormenta. Asimismo, nueve estados han movilizado a la Guardia Nacional para apoyar en labores de rescate, remoción de nieve, y atención a incidentes relacionados con apagones y daños a la infraestructura.

Los estados que han declarado emergencia o activado a la Guardia Nacional son:

Texas

Nueva York

Pennsylvania

Georgia

Louisiana

Virginia

Tennessee

Carolina del Norte

Kentucky

Arkansas

Mississippi

Alabama

Oklahoma

Illinois

Missouri

Ohio

Connecticut

Estas medidas incluyen la apertura de refugios temporales, restricciones de viaje, cierres preventivos de carreteras y el despliegue de equipos especializados para restablecer servicios básicos conforme avanza el sistema invernal.

