Internacional

Identifican a hombre abatido por agentes federales en Mineápolis

Alex Jeffrey Pretti, enfermero de 37 años, murió tras ser baleado por agentes federales; el caso reavivó protestas y motivó el despliegue de la Guardia Nacional

  • 24
  • Enero
    2026

El hombre que murió este sábado en la ciudad de Mineápolis debido a disparos de agentes federales ya fue identificado.

Se trata de Alex Jeffrey Pretti, un enfermero de 37 años, quien trabajaba como enfermero en la unidad de cuidados intensivos (UCI) de un hospital de veteranos de la ciudad, esto de acuerdo a medios locales, quienes fueron contactados por sus familiares y conocidos.

De acuerdo con estos reportes, la familia de Pretti confirmó que Alex Pretti ya había participado en las protestas que ocurrieron después de que agentes del ICE mataran a Renee Good el pasado 7 de enero durante un operativo.

Por su parte, la Organización de Enfermeros Titulados de Minesota confirmó a su vez la muerte de Pretti publicando un comunicado en el que lamentó la tragedia y afirmó que la comunidad de enfermeros en el estado está de luto por el suceso.

Imágenes compartidas en redes sociales muestran a más de seis agentes de inmigración forcejeando con el hombre antes de dispararle a quemarropa.

Tras el tiroteo, el Departamento de Seguridad Nacional, el cual es quien dirige los servicios de inmigración, aseguró que Alex Pretti portaba un arma semiautomática y dos cargadores llenos, por lo que el departamento afirmó que los agentes actuaron en defensa propia.

Tras estos hechos, el demócrata y gobernador de Minesota, Mike Walz, ordenó el despliegue de la Guardia Nacional del estado para garantizar la seguridad de la ciudad, la cual, durante el mes de enero, ha sido escenario de protestas contra las redadas migratorias a gran escala.

El asesinato de este sábado es el segundo de este tipo en menos de tres semanas en Mineápolis, pues el pasado 7 de enero agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mataron a tiros a Renee Good, de 37 años, mientras se encontraba en su auto en el transcurso de un operativo.

Las redadas a gran escala en Mineápolis fueron ordenadas por la Administración de Trump a principios de enero, cuando el documental de un youtuber conservador puso de nuevo en el foco los casos de fondos federales malversados por guarderías gestionadas por miembros de la comunidad somalí.


Comentarios

Etiquetas:
