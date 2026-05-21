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Internacional

Jefe militar de Pakistán viajará a Irán como mediador

Asim Munir buscará impulsar negociaciones entre Teherán y Washington para frenar la guerra y alcanzar un acuerdo diplomático

  • 21
  • Mayo
    2026

El jefe del Ejército paquistaní, Asim Munir, viajará este jueves a Teherán para mediar entre Estados Unidos e Irán, que sopesa una nueva propuesta estadounidense para poner fin a la guerra, informaron medios iraníes.

“El mariscal de campo Asim Munir, comandante del Ejército de Pakistán, viaja hoy a Teherán para continuar las conversaciones y consultas con los altos cargos de Teherán, en su calidad de mediador entre Teherán y Washington”, indicó la agencia ISNA.

El medio no ofreció más detalles de la visita.

En Teherán se encuentra en estos momentos el ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, quien llegó ayer a la capital iraní con un nuevo texto de negociaciones en su segundo viaje a la República Islámica en menos de una semana.

Irán se encuentra sopesando esta nueva propuesta estadounidense, basada en el texto que presentó Irán hace varias semanas y sobre el que se han realizado varias rondas de “intercambio de mensajes”, dijo hoy el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei.

Según medios iraníes, Teherán ha pedido a Washington el fin de la guerra en todos los frentes, incluido Líbano, el levantamiento de sanciones, la liberación de activos iraníes bloqueados, compensaciones por daños de guerra, el reconocimiento de su soberanía sobre el estrecho de Ormuz y postergar para más tarde las negociaciones sobre su programa nuclear.

Trump dijo el martes que está a la espera de recibir respuestas y que tienen que ser "correctas" para acabar con la guerra que comenzó el 28 de febrero.

"Tenemos que obtener las respuestas correctas; tendrían que ser respuestas totalmente buenas, al 100%", aseguró el mandatario en declaraciones a los medios cuando regresó a Washington desde Connecticut. 


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