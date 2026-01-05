Palestina inaugura su embajada en Reino Unido

La representación palestina inauguró este lunes de manera oficial su embajada en Reino Unido, en un acto que su máximo responsable diplomático en Londres calificó como un “momento histórico” para el pueblo palestino.

La apertura del organismo diplomático se produce más de tres meses después de que el gobierno británico reconociera formalmente al Estado de Palestina.

Today, the Embassy of the State of #Palestine to the United Kingdom is officially inaugurated — a piece of Palestine on British soil; a symbol of peace, Sumud, dignity, and our people’s enduring pursuit of justice and freedom.

Palestine is here. Palestine endures. Palestine will… pic.twitter.com/PHXXFr5V9A — Husam Zomlot (@hzomlot) January 5, 2026

“Un momento histórico”

“Hoy nos reunimos para marcar un momento histórico: la inauguración de la embajada en Reino Unido, con estatus diplomático y plenas atribuciones”, afirmó el embajador Husam Zomlot, quien anteriormente fungía como jefe de la misión diplomática palestina.

Zomlot destacó que este paso “marca un momento importante en las relaciones británico-palestinas, en el largo camino del pueblo palestino hacia la libertad y la autodeterminación”.

Tras su discurso, el embajador descubrió una placa con la inscripción “Embajada del Estado de Palestina”, colocada en el edificio ubicado en el distrito de Hammersmith, al oeste de Londres.

“Para generaciones de palestinos en Gaza, en Cisjordania ocupada, incluyendo Jerusalén Este y los campos de refugiados, así como en toda la diáspora, esta embajada representa la prueba de que nuestra identidad no puede ser negada”, subrayó.

Compromiso con la paz

El diplomático insistió en la “promesa” de continuar trabajando por “una paz justa y duradera, basada en el derecho internacional y en los valores universales”.

El representante del rey Carlos III, Alistair Harrison, calificó el evento como “un momento histórico para Palestina” y aseguró que marca “el inicio de un cambio importante en las relaciones bilaterales”, que consideró ya “muy estrechas”.

Reino Unido reconoció oficialmente al Estado de Palestina en septiembre pasado, casi dos años después del inicio de la guerra en Gaza, detonada por el ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023.

El primer ministro británico, Keir Starmer, señaló entonces que la decisión buscaba “revivir la esperanza de paz y de una solución de dos Estados”.

La medida fue criticada por Israel, cuyo primer ministro Benjamin Netanyahu la calificó como “un premio al terrorismo”.

