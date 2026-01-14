Podcast
Internacional

Trump insiste en que EUA controle Groenlandia por seguridad

Donald Trump afirmó que la OTAN sería más eficaz si Groenlandia estuviera en manos de Estados Unidos y calificó como inaceptable cualquier otro escenario

  • 14
  • Enero
    2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró este miércoles que la OTAN sería más eficaz si Groenlandia estuviera bajo control estadounidense y afirmó que “cualquier cosa menos que eso es inaceptable”.

El mandatario expresó su postura a través de su red social Truth Social, donde volvió a defender el interés de Washington sobre la isla, actualmente bajo soberanía de Dinamarca.

Reunión diplomática en Washington

Las declaraciones de Trump coinciden con un encuentro diplomático en Washington entre representantes de Dinamarca, Groenlandia y Estados Unidos, en el que se discuten las intenciones estadounidenses de anexionarse el territorio.

En la reunión participan el ministro danés de Asuntos Exteriores, Lars Løkke Rasmussen; la canciller groenlandesa, Vivian Motzfeldt; y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

Seguridad nacional y defensa antimisiles

Trump aseguró que Groenlandia es clave para la seguridad nacional de Estados Unidos y para el desarrollo de la llamada “Cúpula Dorada”, un sistema de defensa antimisiles que, según dijo, busca proteger al país incluso desde el espacio.

“Estados Unidos necesita Groenlandia para su seguridad nacional. Es vital para la Cúpula Dorada que estamos construyendo”, afirmó.

Advertencia sobre Rusia y China

El presidente estadounidense sostuvo que la OTAN debería liderar el proceso para que Groenlandia quede bajo control de Washington, advirtiendo que, de no hacerlo, Rusia o China podrían buscar influencia sobre la isla.

Trump subrayó además que, sin el poder militar de Estados Unidos, la OTAN no sería una fuerza disuasoria eficaz, postura que ha generado críticas tanto de Dinamarca como de Groenlandia.

Ambos gobiernos han rechazado las amenazas estadounidenses, aunque se han mostrado abiertos a fortalecer la cooperación con Washington, en el marco del estatuto de autonomía que reconoce el derecho de autodeterminación de la isla.


