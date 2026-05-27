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Tamaulipas

Tamaulipas impulsa estrategias para el bienestar psicosocial

La secretaria Marcela Hernández Campos enfatizó que la salud mental debe ser tratada como un verdadero derecho humano universal

  • 27
  • Mayo
    2026

Con el firme propósito de garantizar el bienestar emocional y mejorar la calidad de vida de las y los tamaulipecos, la secretaria de Salud del estado, Marcela Hernández Campos, encabezó la firma de convenio para la instalación del Consejo Estatal para la Salud Mental y el Bienestar Psicosocial.

En el acto, que contó con la presencia de diputados del Congreso local y representantes de diversas dependencias, se formalizó una alianza interinstitucional destinada a impulsar acciones coordinadas enfocadas en el autocuidado, la prevención de riesgos y la atención oportuna de la salud mental.

Consejo buscará fortalecer estrategias de prevención y atención

Este órgano colegiado tiene la encomienda de estructurar estrategias y generar acuerdos de colaboración entre los niveles de gobierno federal, estatal y municipal, integrando también la participación de los sectores público, social y privado. Uno de los ejes prioritarios del consejo será la protección de la población ante los riesgos asociados al consumo de sustancias psicoactivas.

Durante su intervención, la titular de Salud destacó la importancia de esta estrategia:

"A partir de hoy damos un paso trascendental que fortalecerá los lazos entre las instituciones para acercar la atención oportuna y de calidad. Estamos convencidos de que el trabajo coordinado permite alcanzar metas, superar retos y fortalecer las políticas públicas en materia de salud".

Salud mental debe tratarse como un derecho humano: Marcela Hernández

La secretaria Hernández Campos enfatizó que la salud mental debe ser tratada como un verdadero derecho humano universal. Bajo esta premisa, subrayó que cada ciudadano merece recibir una atención digna, equitativa y de calidad, que no solo facilite la recuperación, sino también una plena integración social.

Finalmente, la funcionaria expresó su deseo de que esta instalación marque el inicio de una nueva etapa para la entidad:

"Que esta instalación sea el comienzo de un camino que haga de Tamaulipas un estado que garantice atención integral para proteger la salud mental de todas las familias", concluyó.

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