Papa León XIV pide a EUA evitar uso de fuerza contra Maduro

El papa León XIV urgió este martes al gobierno del presidente estadounidense Donald Trump a no intentar derrocar al mandatario venezolano, Nicolás Maduro, mediante intervención militar.

El pontífice, de origen estadounidense, sostuvo que la vía diplomática y la presión económica serían opciones más responsables para provocar un cambio político en Venezuela.

Durante una rueda de prensa concedida a bordo del avión papal, tras concluir su visita a Turquía y Líbano, su primer viaje internacional, León fue cuestionado sobre las amenazas de Trump de destituir a Maduro por la fuerza.

“Es mejor buscar vías de diálogo, o quizás de presión, incluso económica”, afirmó.

Preocupación por opciones militares de EUA

El comentario llega en medio de reportes que indican que Estados Unidos analiza diferentes estrategias respecto a Venezuela.

Fuentes revelaron el mes pasado que entre las alternativas se encuentra la posibilidad de un operativo para derrocar al líder venezolano, mientras que fuerzas militares estadounidenses mantienen una amplia presencia en el Caribe tras casi tres meses de operaciones contra barcos sospechosos de narcotráfico.

Washington acusa a Maduro de facilitar el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense, mientras que el presidente venezolano rechaza cualquier vínculo con actividades ilegales.

Señales contradictorias desde la Casa Blanca

El papa León dijo que la posición del gobierno estadounidense ha sido inconsistente. Recordó que Trump sostuvo una llamada telefónica con Maduro el mes pasado, lo que sugirió un posible acercamiento.

Sin embargo, añadió que “existe el peligro” de que Washington también evalúe acciones militares.

“Las voces que vienen de Estados Unidos cambian con cierta frecuencia”, señaló el pontífice, al subrayar la confusión generada por mensajes contradictorios de la administración Trump.

Un pontífice con experiencia en la región

León, elegido en mayo y originario de Chicago, tiene un amplio conocimiento de América Latina tras haber ejercido durante años como clérigo en Perú.

Su postura, destacó, busca evitar una escalada de tensiones y promover soluciones sostenibles para Venezuela mediante medios pacíficos.

