Cerrar X
INFO_7_DOS_FOTOS_17_c9de52d9fe
Internacional

Papa León XIV pide a EUA evitar uso de fuerza contra Maduro

El papa León XIV exhortó al gobierno de Donald Trump a no derrocar a Nicolás Maduro mediante acciones militares y a optar por el diálogo o la presión económica

  • 02
  • Diciembre
    2025

El papa León XIV urgió este martes al gobierno del presidente estadounidense Donald Trump a no intentar derrocar al mandatario venezolano, Nicolás Maduro, mediante intervención militar.

El pontífice, de origen estadounidense, sostuvo que la vía diplomática y la presión económica serían opciones más responsables para provocar un cambio político en Venezuela.

Durante una rueda de prensa concedida a bordo del avión papal, tras concluir su visita a Turquía y Líbano, su primer viaje internacional, León fue cuestionado sobre las amenazas de Trump de destituir a Maduro por la fuerza.

“Es mejor buscar vías de diálogo, o quizás de presión, incluso económica”, afirmó.

Preocupación por opciones militares de EUA

El comentario llega en medio de reportes que indican que Estados Unidos analiza diferentes estrategias respecto a Venezuela.

Fuentes revelaron el mes pasado que entre las alternativas se encuentra la posibilidad de un operativo para derrocar al líder venezolano, mientras que fuerzas militares estadounidenses mantienen una amplia presencia en el Caribe tras casi tres meses de operaciones contra barcos sospechosos de narcotráfico.

Washington acusa a Maduro de facilitar el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense, mientras que el presidente venezolano rechaza cualquier vínculo con actividades ilegales.

Señales contradictorias desde la Casa Blanca

El papa León dijo que la posición del gobierno estadounidense ha sido inconsistente. Recordó que Trump sostuvo una llamada telefónica con Maduro el mes pasado, lo que sugirió un posible acercamiento.

Sin embargo, añadió que “existe el peligro” de que Washington también evalúe acciones militares.

“Las voces que vienen de Estados Unidos cambian con cierta frecuencia”, señaló el pontífice, al subrayar la confusión generada por mensajes contradictorios de la administración Trump.

Un pontífice con experiencia en la región

León, elegido en mayo y originario de Chicago, tiene un amplio conocimiento de América Latina tras haber ejercido durante años como clérigo en Perú.

Su postura, destacó, busca evitar una escalada de tensiones y promover soluciones sostenibles para Venezuela mediante medios pacíficos.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

operativo_nueva_orleans_27870e2e9f
Lanza EUA operativo contra migrantes mexicanos en Nueva Orleans
mh31_vuelo_malasia_4ffe46e926
Reanudan búsqueda del vuelo MH370; desapareció hace 11 años
159_muertos_hong_kong_6fcc83d5e6
Muere bebé en incendio en Hong Kong; suman 159 muertos
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_12_03_T135343_987_95228178e7
'Euphoria' vuelve en abril 2026 con su tercera temporada
asamblea_trbajadores_ahmsa_c5f6cd65e9
Prometen a trabajadores de AHMSA reunión con Sheinbaum
vd_853478d584
Senado inicia comparecencia de aspirantes a la FGR
publicidad

Más Vistas

nl_cohetes_vendedor_pesqueria_caccd0f3ea
Pirotecnia circulaba en redes sin que hubiera denuncias
511ac050_c50e_4a3e_af05_00e0d724a416_babb75136e
Ofertaba pirotecnia en redes dueño de casa en Pesquería
rector_gira_2025_espana_egresados_uanl_2_21f8f93b6e
UANL conecta con sus egresados europeos en España y Reino Unido
publicidad
×