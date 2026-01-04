Papa León XIV pide que prevalezca el bien de Venezuela

El papa León XIV afirmó este domingo que “el bien del pueblo venezolano debe prevalecer” ante cualquier otra consideración, luego de la captura del presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, y urgió a garantizar la soberanía y el Estado de Derecho en el país caribeño.

Desde la ventana del Palacio Apostólico, tras el rezo del Ángelus, el pontífice expresó su preocupación por la situación en Venezuela y llamó a superar la violencia mediante caminos de justicia y paz.

Llamado a la soberanía y a los derechos humanos

León XIV reclamó “garantizar la soberanía del país, asegurar el Estado de Derecho inscrito en la Constitución y respetar los derechos humanos y civiles de todos”. Asimismo, exhortó a trabajar por un futuro de colaboración, estabilidad y concordia.

Sigo con gran preocupación la evolución de la situación en Venezuela. El bien del querido pueblo venezolano debe prevalecer por encima de cualquier otra consideración y llevar a superar la violencia y emprender caminos de justicia y paz, garantizando la soberanía del país.… — Papa León XIV (@Pontifex_es) January 4, 2026

El papa subrayó la necesidad de prestar especial atención a los más pobres, quienes —dijo— sufren con mayor intensidad las consecuencias de la compleja situación económica del país sudamericano.

Oración y referencias a la historia reciente

El pontífice pidió orar por el futuro de Venezuela e invocó la intercesión de la Virgen de Coromoto, patrona del país, así como de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles, los dos primeros santos venezolanos, canonizados por él el pasado 19 de octubre.

De origen estadounidense y con nacionalidad peruana, León XIV ha abordado el tema venezolano con cautela desde su elección el 8 de mayo, apostando reiteradamente por el diálogo y, en ocasiones, por presiones económicas como alternativa a la confrontación.

Contexto diplomático en el Vaticano

La situación venezolana es seguida con especial interés en la Santa Sede, donde el arzobispo venezolano Edgar Peña Parra se desempeña como sustituto de la Secretaría de Estado, encabezada por el cardenal Pietro Parolín, quien fue nuncio en Venezuela hasta 2013.

En meses previos, tanto líderes de la oposición como el propio Nicolás Maduro habían reaccionado a los llamados del pontífice, reflejando el peso moral y diplomático del Vaticano en la crisis del país caribeño.

Comentarios