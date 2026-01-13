Llamada entre Sheinbaum y Trump evidencia lazos de EUA-México

La llamada entre la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, evidencia que mientras en otros países como Venezuela hay intervención, con México hay diálogo.

Este trato “diferenciado”, dijeron expertos, es porque el vecino país reconoce lo que significa México para su operación y desarrollo, pues es su principal socio comercial y proveedor “insustituible” de mano de obra.

La politóloga Lourdes López afirmó que la realidad de México y Venezuela es totalmente distinta y prueba de ello es que, a pesar de las estridencias de Trump, hay diálogo entre ambos presidentes.

Si bien afirmó que la invasión de Venezuela y la captura del presidente Nicolás Maduro “nunca debió ocurrir” porque se violó el derecho internacional, señaló que en México no hay nada que justifique una acción de esa naturaleza.

Afirmó que México es el principal cliente y proveedor de los Estados Unidos, por lo que sería una “locura” invadirlo aun con la excusa de combatir al narcotráfico, cuyo pretexto después fue descartado en Venezuela.

“México representa para Estados Unidos eso: es el gran socio comercial y somos unos proveedores de mano de obra insustituibles".

“No somos Venezuela y no hay condiciones para que nos intervengan y esa idea de que si vienen hacia acá nos van a atacar; ojalá que no nos toque ver sobrevolar aviones, porque nos destruiría moralmente, pero no va a haber confrontaciones en las calles ni los sueñen, no lo va a haber”, dijo la experta.

Este lunes, Trump y Sheinbaum sostuvieron una llamada telefónica en la que hablaron sobre la cooperación para combatir la inseguridad y a los cárteles de la droga.

La presidenta mexicana indicó que con esto se descartaba una intervención, pese a que Trump deslizó esa posibilidad tras intervenir en Venezuela, lo cual volvió a repetir la semana pasada.

López señaló que en el caso de Venezuela, más que combatir a los narcos, Trump iba por el petróleo de ese país y así lo dejó en claro al día siguiente; además, dijo, lo hizo para subir sus bonos políticos entre los estadounidenses y legitimarse.

Sin embargo, afirmó la experta, no ha resultado así porque los mismos petroleros no han visto muy apetitoso el plan de invertir en ese recurso.

Aunque Trump es una persona impredecible que no respeta el derecho ni el orden legal, afirmó que lo anterior ayudaría a bajar esas intenciones de intervenir militarmente en México.

“Ese ejercicio falló en Venezuela. O sea, las empresas les están diciendo: 'Oye, gracias, pero a mí ese petróleo no necesariamente me interesa'", entonces es una estrategia fallida.

“Recordemos que Trump cada vez está debilitándose al interior de Estados Unidos; su baja de legitimidad y los intereses que representa se están quedando, digamos, sin contenido".

“Estas acciones no nada más son para hablarle a los venezolanos, son para hablarle a los norteamericanos que cree que lo van a arropar a él y su proyecto personal de gobernar enriqueciéndose o enriquecerse gobernando, pero que no le está resultando".

'No es como en las películas'

La experta también indicó que no se percibe un sentimiento antiinmigrante en Estados Unidos, por lo que atacar México no le ayudaría a recuperar la legitimidad.

“No imaginemos que ocurriría una guerra como las que vemos en las películas. No ocurrió en Venezuela, ¿por qué ocurriría en México?”

“¿Venir y golpear a México sería, pues, para subir sus bonos al interior? Yo tengo mis dudas de que efectivamente el ánimo de la población (en Estados Unidos) ahorita sea antimigrante o anti México; yo tengo mis dudas”, expresó.

Saldrían perdiendo

Además de acuerdos como el T-MEC, existen muchos otros rubros en donde se vería afectado, pues debido a que muchas fábricas de Estados Unidos dependen de insumos producidos en México, se crearía una inestabilidad.

En dado caso de un ataque a la soberanía mexicana, en Estados Unidos subirían los costos de producción, se aumentarían los precios para los consumidores estadounidenses y se frenaría el tan llamado nearshoring, que actualmente es una de las maneras comerciales que más beneficia a los Estados Unidos.

“Donald Trump es un presidente que está, como ocurrió a principios de los 2000, buscando legitimarse, haciendo cosas afuera para legitimarse adentro”, agregó Lourdes López.

Por otra parte, la seguridad tendría un efecto contrario, pues podría fragmentar aún más los grupos criminales que se buscan disolver, incrementaría el flujo migratorio hacia la nación americana y abriría un conflicto diplomático innecesario.

Además, la charla constante que mantiene Claudia Sheinbaum, presidenta de México, con Donald Trump, beneficia a que la cordialidad entre las dos naciones continúe y se pueda seguir trabajando de manera coordinada, sin una intervención directa de las fuerzas militares estadounidenses en el país.

Diálogo, en lugar de intervención

Expertos resaltaron que la llamada entre los presidentes de EUA y México evidencia que hay diálogo, por lo que esto desinflaría la actitud intervencionista contra el país, aunque Trump es muy impredecible.

