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Tamaulipas

Reynosa se alista para Semana Santa, pese a déficit policial

El alcalde Carlos Víctor Peña Ortiz afirma que Reynosa está preparada para Semana Santa, aunque reconoce falta de elementos de seguridad

  • 30
  • Marzo
    2026

El alcalde Carlos Víctor Peña Ortiz aseguró que el municipio se encuentra preparado para atender a la población durante el periodo vacacional de Semana Santa, destacando los trabajos previos realizados en infraestructura y servicios públicos.

Explicó que cuadrillas de Servicios Primarios han mantenido labores constantes de limpieza y mejoramiento en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de ofrecer espacios adecuados para el disfrute de las familias durante estos días.

En materia de seguridad, el edil señaló que sí se cuenta con condiciones para brindar atención a la ciudadanía; sin embargo, reconoció que uno de los principales retos es el déficit de elementos policiacos en la entidad.

Indicó que actualmente en Reynosa se dispone de alrededor de seis mil elementos, cuando la cobertura ideal debería oscilar entre los 10 mil y 11 mil policías, lo que evidencia la necesidad de seguir fortaleciendo la corporación.

“Servicios Primarios se la ha pasado limpie y limpie, mejorando la infraestructura y estamos ya listos y próximos para poder recibir a toda la población de Reynosa”, expresó Peña Ortiz.

El alcalde añadió que, en materia de seguridad, aún se requiere incrementar la plantilla de la Guardia Estatal para alcanzar una cobertura adecuada en la ciudad y en el estado.

“Aquí en Reynosa se requiere una cobertura de entre 10 mil y 11 mil policías, el día de hoy tenemos cerca de los seis mil, falta seguir incrementando esa cantidad”, puntualizó.

Peña Ortiz destacó que, pese a esta situación, se realizan esfuerzos coordinados con el Gobierno del Estado para aumentar gradualmente el número de elementos y mejorar la capacidad de respuesta.

“Se está haciendo todo un esfuerzo en la administración estatal para poder seguir incrementando y vamos a continuar en los próximos años para poder llegar a esa cifra y dar una cobertura real a los más de 3.6 millones de habitantes en Tamaulipas”, concluyó.

Durante Semana Santa se mantendrán operativos y acciones coordinadas para salvaguardar a la población, mientras se continúa trabajando en el fortalecimiento de la seguridad en la región.


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