Publica Trump video racista de Obama como primate

El presidente de EUA, Donald Trump, generó reacciones tras publicar en redes sociales un video que incluye teorías sobre fraude electoral y una representación del expresidente Barack Obama y de la ex primera dama Michelle Obama mediante imágenes de primates dentro de una escena ambientada en una jungla. La publicación formó parte de una serie de mensajes difundidos en la plataforma Truth Social.

El contenido fue compartido la noche del jueves y provocó críticas de figuras políticas y organizaciones, mientras funcionarios de la Casa Blanca respondieron a los cuestionamientos. El video también retoma afirmaciones sobre las elecciones presidenciales de 2020, proceso que tribunales y autoridades federales analizaron sin encontrar pruebas de irregularidades.

¿Qué muestra el video compartido por Donald Trump?

El clip difundido tiene una duración aproximada de 62 segundos y contiene imágenes relacionadas con teorías que sostienen supuesta manipulación de máquinas de votación durante el conteo electoral presidencial de 2020. En el segundo 60 aparece una escena donde se observan dos primates con los rostros superpuestos de Barack y Michelle Obama.

Las imágenes corresponden a un video más extenso previamente difundido por un creador de contenido político en internet. En dicho material se presenta a Trump como una figura central dentro de una narrativa que ubica a distintos líderes demócratas como animales dentro de un entorno inspirado en la película animada “El Rey León”.

Dentro del video también aparece una representación del presidente Joe Biden en una escena similar. Trump no realizó comentarios adicionales en la publicación donde compartió el contenido.

Respuesta de la Casa Blanca ante críticas por la publicación

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, respondió a los señalamientos generados tras la difusión del video. La funcionaria indicó que el contenido forma parte de una producción humorística que representa al mandatario dentro de una narrativa ficticia.

“Esto es de un video meme de internet que representa al presidente Trump como el Rey de la Jungla y a los demócratas como personajes de El Rey León. Por favor, dejen la falsa indignación e informen sobre algo que realmente importe al público estadounidense hoy”.

Hasta el momento, representantes del expresidente Barack Obama no emitieron una postura pública sobre la publicación.

Reacciones políticas tras la difusión del contenido

El video generó pronunciamientos de integrantes del Partido Republicano y de organizaciones políticas. El senador republicano Tim Scott expresó críticas hacia la publicación mediante redes sociales.

“Ojalá sea falso, porque es lo más racista que he visto salir de esta Casa Blanca. El presidente debería eliminarlo”.

El grupo político Republicanos Contra Trump también reaccionó al contenido difundido, señalando inconformidad con la publicación. Las reacciones forman parte del debate público sobre el uso de contenido generado digitalmente en comunicación política.

Durante los últimos años, Trump y cuentas oficiales relacionadas con su administración han difundido imágenes, videos y memes generados mediante inteligencia artificial. Sectores que respaldan al mandatario han señalado que estas publicaciones tienen fines humorísticos o satíricos.

