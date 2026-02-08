Inicia segunda vuelta de elecciones presidenciales en Portugal

Este domingo, los centros de votaciones arrancaron con la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Portugal.

Estas elecciones iniciaron a las 8:00 hora local, donde los ciudadanos elegiran entre el exministro socialista António José Seguro y el líder de ultraderecha André Ventura como próximo mandatario del país atlántico.

Más de 11 millones de portugueses tendrán que elegir a uno de estos aspirantes, debido a que Marcelo Rebelo de Sousa ya no puede reelegirse por cumplir con dos mandatos seguidos.

Fue el propio Rebelo de Sousa quien animó a los ciudadanos a acudir a las urnas para ejercer su elección, pese al temporal Marta que ha dejado múltiples daños por todo el país.

"Votar mañana es como votar en la pandemia en estado de emergencia", dijo Rebelo de Sousa, quien destacó que ir a las urnas este domingo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales "se llama vencer a la calamidad y rehacer el futuro".

Al menos tres localidades retrasaron la apertura de sus casillas por este temporal.

Presidencia disputada entre Seguro y Ventura

El aspirante António José Seguro acudió a la Agrupación de Escuelas "Rafael Bordalo Pinheiro" acompañado de su esposa, Margarida Maldonado Freitas para efectuar su elección. Instó a los ciudadanos a que participen en la segunda vuelta de las votaciones presidenciales.

"No dejen que escojan por ustedes, que sean los portugueses, salgan de casa y vengan a hablar. Voten, voten, voten, voten, voten. Ese es el mejor homenaje que se puede hacer a la democracia y a nuestra República", recalcó.

"Este es el momento en el que el pueblo es soberano, en el que cada voto cuenta y decide el futuro de nuestro país. Estamos eligiendo al presidente de la República para los próximos cinco años. Es una decisión muy importante y mi apelo a cada portuguesa y a cada portugués es que vaya a votar", insistió.

Por su parte, el líder ultraderechista André Ventura calificó como una falta de respeto" votar hoy en Portugal, tras las inundaciones y destrozos causados por los temporales en los últimos días.

"Creo que es una falta de respeto enviar a las personas a ir a votar en un día como hoy, sobre todo teniendo en cuenta lo que pasó hasta ayer", dijo el aspirante a la presidencia de Portugal.

"Yo ya he votado, ya cumplí con este deber, espero que todo el país consiga cumplir con ese deber y expresar su voluntad, sobre a quién quiere para el futuro, qué tipo de país quiere, pese a que las circunstancias soy muy difíciles" expresó el aspirante.

Señaló que no se arrepiente de haber cambiado su agenda durante la campaña presidencial para centrarse en las zonas más afectadas por los temporales.

Portugal no celebra una segunda vuelta de unas elecciones presidenciales desde 1986, cuando el socialista Mário Soares derrotó al conservador Diogo Freitas do Amaral.

