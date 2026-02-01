Petro se reunirá este martes con Trump en la Casa Blanca

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, viajará a Washington para sostener una reunión clave con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca, el próximo martes, con el objetivo de recomponer la relación bilateral, la cual se ha deteriorado durante el último año por fuertes roces diplomáticos y ataques verbales entre ambos gobiernos.

Antes de iniciar su viaje, Petro informó que sostuvo un encuentro con el jefe de misión de la embajada de Estados Unidos en Colombia, John McNamara, como parte de una agenda de diálogo intensivo con la administración estadounidense.

En una publicación en X, el mandatario colombiano también se sumó a una convocatoria de movilización en Bogotá durante su reunión con Trump, al señalar que ese día se defenderán temas como la democracia, el salario vital y la paz en Colombia.

La reunión entre Petro y Trump se dará después de un año de desencuentros, que comenzaron en enero de 2025 cuando el presidente colombiano rechazó el aterrizaje de vuelos con migrantes deportados desde Estados Unidos, denunciando un trato indigno.

Este episodio derivó en amenazas de sanciones comerciales por parte de Washington y marcó un punto de quiebre en la relación bilateral.

Las diferencias se ampliaron posteriormente en temas como migración, cooperación antidrogas y la postura de Estados Unidos frente a Venezuela, especialmente tras los recientes acontecimientos políticos en Caracas.

Además de la reunión con Trump, Petro desarrollará una agenda en Washington que incluye encuentros políticos, académicos y empresariales.

Entre sus actividades, ofrecerá una charla sobre cambio climático en la Universidad de Georgetown y se reunirá con empresarios del sector del cacao para impulsar el comercio y la sostenibilidad del producto colombiano.

El mandatario también prevé encuentros con congresistas estadounidenses y con la comunidad colombiana en Estados Unidos, en un intento por fortalecer el diálogo político y mejorar la relación bilateral en un momento de alta tensión diplomática.

