Trump anuncia cierre del Centro Trump-Kennedy en 2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que el complejo teatral Centro Trump-Kennedy suspenderá sus actividades a partir del 4 de julio de 2026, fecha en la que se conmemorarán los 250 años de la independencia estadounidense.

La decisión, explicó, permitirá llevar a cabo una renovación integral del recinto.

El mandatario dio a conocer la información a través de su cuenta en Truth Social, donde aseguró que el cierre temporal abrirá paso a una transformación sin precedentes del centro cultural.

Control gubernamental y cambio de nombre

El Gobierno de Trump tomó el control de la junta directiva del Centro Kennedy el año pasado.

El complejo, fundado en 1971 y nombrado en honor al expresidente John F. Kennedy, fue rebautizado oficialmente en diciembre como “Centro Trump-Kennedy”, una medida que generó rechazo entre artistas, compañías culturales y parte del público.

Trump afirmó que el cierre permitirá la “construcción, revitalización y reconstrucción completa” del recinto. Aseguró que, tras las obras, el centro se convertirá “sin lugar a dudas, en el mejor centro de artes escénicas de su tipo en todo el mundo”.

Además, prometió que en 2028 se llevará a cabo una gran reapertura que “rivalizará y superará cualquier otra” realizada anteriormente en instalaciones culturales similares.

Visitas y eventos recientes

El presidente visitó el Centro Kennedy el pasado jueves, cuando acompañó a la primera dama, Melania Trump, a la presentación de un documental sobre su vida.

También acudió el 5 de diciembre, cuando el recinto fue sede del sorteo del Mundial de Fútbol 2026, del cual Estados Unidos es uno de los países anfitriones.

Desde que asumió el control de la institución, Trump ha ordenado eliminar contenido considerado “woke” de la programación cultural y ha prometido una renovación profunda del edificio, incluida la instalación de nuevas butacas.

Asimismo, se autonombró presentador de la gala de los Premios del Centro Kennedy 2025, que reconocieron a figuras como Sylvester Stallone, Gloria Gaynor y el grupo Kiss.

La intervención en el Centro Trump-Kennedy forma parte de una serie de cambios impulsados por el presidente en la capital estadounidense.

Entre ellos destacan una amplia remodelación de la Casa Blanca, que contempla la construcción de un gran salón de baile tras el derribo del Ala Este, así como el proyecto para levantar un arco de triunfo en una de las entradas de Washington.

