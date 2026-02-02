Niega Sheinbaum hablar sobre 'Junta de Paz' con Trump en llamada

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que en la reciente llamada telefónica con el mandatario estadounidense, Donald Trump, no se abordó la propuesta de crear una “Junta de Paz” para supervisar el alto el fuego entre Israel y Hamás.

“No hablamos de eso en la llamada de teléfono, no se comentó”, respondió.

Agregó que la Secretaría de Relaciones Exteriores será la encargada de fijar postura en los próximos días. “Relaciones Exteriores contestará esta semana”, adelantó.

Postura sobre Palestina se mantiene

Sobre la posición de México frente al Estado palestino, Sheinbaum subrayó que no se trata de una visión personal.

“Sí, pues no solamente es de la presidenta, es algo del Estado mexicano”, afirmó.

El anuncio de Trump en Davos

El pronunciamiento de la mandataria ocurrió después de que Donald Trump presentó en el Foro Económico Mundial su iniciativa llamada “Junta de Paz”, la cual busca vigilar el cese al fuego en Gaza y eventualmente extenderse a otros conflictos.

Durante su discurso en Davos, Trump sostuvo que el proyecto no está limitado a Estados Unidos.

“Esto no es para Estados Unidos, es para el mundo”, dijo ante líderes políticos y empresariales.

El republicano agregó que, si el mecanismo funciona en la franja de Gaza, podría replicarse en otras zonas en crisis.

Países y líderes que respaldan la propuesta

Trump afirmó que 59 naciones se han sumado ya al plan y elogió a los asistentes al evento: “Ustedes son las personas más poderosas del mundo”.

En el encuentro participaron funcionarios estadounidenses como el secretario de Estado, Marco Rubio; el enviado especial Steve Witkoff; y Jared Kushner, además de varios jefes de Estado, entre ellos Santiago Peña, de Paraguay; Kassym-Jomart Tokayev, de Kazajistán; Javier Milei, de Argentina; y Prabowo Subianto, de Indonesia.

