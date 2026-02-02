Suman 57 muertes por influenza en México en temporada actual

La actual temporada de influenza estacional en México ha cobrado la vida de 57 personas, informó la Secretaría de Salud del Gobierno federal.

De acuerdo con el reporte más reciente, hasta la semana epidemiológica número tres se han confirmado 4 mil 337 casos en todo el país.

Del total de contagios, el 47.6% corresponde al virus A H1N1, el 40.2% a A H3N2, el 9.7% a influenza A y el 2.6% a influenza B.

Estados con más casos de influenza

Las entidades que concentran el mayor número de contagios son:

Ciudad de México: 24.9%

Estado de México: 11%

Nuevo León: 8.4%

Yucatán: 7.1%

Puebla: 6.8%

En cuanto a los grupos de edad, la mayoría de los pacientes tienen entre 1 y 4 años, seguidos por los rangos de 5 a 9 años, 25 a 29, 10 a 14 y 30 a 34 años.

La Secretaría de Salud advirtió un aumento anual de 5.8% en los casos de Infección Respiratoria Aguda (IRA), así como un incremento de 11.1% en neumonía y bronconeumonía asociadas a la influenza.

Estados con más defunciones

Las 57 muertes registradas durante la temporada se concentran principalmente en:

Puebla: 9 defunciones

Quintana Roo: 6

Hidalgo: 5

Estado de México: 5

Nuevo León: 5

La influenza es una enfermedad respiratoria contagiosa que se transmite por gotículas al toser, estornudar o hablar. Entre sus síntomas se encuentran fiebre, tos, dolor de garganta, escurrimiento nasal, dolor muscular, fatiga y, en algunos casos, vómito o diarrea.

