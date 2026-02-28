¿Por qué es el estrecho de Ormuz tan crítico para el petróleo?

El estrecho de Ormuz, que conecta el Golfo Pérsico, rico en energía, con los mercados globales, dicta los precios mundiales del petróleo y cualquier interrupción puede provocar que los precios globales se disparen instantáneamente.

Cada día, aproximadamente el 20% del suministro diario de petróleo del mundo pasa por este cuello de botella en docenas de petroleros gigantes.

Además de los barriles de petróleo, una proporción igualmente masiva del gas natural licuado mundial utiliza esta ruta, lo que hace que este único punto de tránsito sea crucial para el suministro del combustible necesario para el funcionamiento de las fábricas y la calefacción de los hogares.

“Es, con diferencia, el cuello de botella marítimo más importante del mundo”, declaró Edward Fishman, director del Centro de Estudios Geoeconómicos del Consejo de Relaciones Exteriores. “Si el Estrecho de Ormuz se cierra o se interrumpe durante un periodo prolongado, el precio mundial del petróleo se dispararía considerablemente”.

Más del 80% del petróleo crudo y GNL que circula por el Estrecho de Ormuz se destina a los mercados asiáticos, principalmente China, India y Japón.

Debido a este valor estratégico, el estrecho se ve frecuentemente en el punto de mira de conflictos internacionales. Irán ha hostigado con frecuencia a petroleros con bandera extranjera en la zona y, ocasionalmente, ha amenazado con interrumpir el comercio en momentos de tensión. Sin embargo, Teherán no lo ha clausurado por completo, ya que cualquier interrupción del tráfico marítimo también interrumpiría las exportaciones energéticas iraníes, el sustento de su economía.

Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos tienen oleoductos que pueden eludir el estrecho de Ormuz y podrían mitigar las interrupciones del tránsito a través del estrecho, aunque esa capacidad no puede compensar en el caso de un cierre total.

