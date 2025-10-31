Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_10_31_T092102_842_43db8eccbf
Internacional

Protestas electorales dejan 150 muertos en Tanzania

Pese a que las autoridades informaron que solo se contaba con una decena de víctimas por las manifestaciones, diversas fuentes aseguraron que la cifra es mayor

  • 31
  • Octubre
    2025

Fuentes sanitarias confirmaron que al menos 150 personas perdieron la vida durante las protestas reportadas en la capital de Tanzania desde el pasado miércoles.

El Hospital Nacional Muhimbili recibió hasta 150 cuerpos, muy por encima de la cifra de 10 fallecidos reportada a nivel nacional por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas ONU para los Derechos Humanos.

A través de un comunicado, la oficina de dicho organismo instó a las autoridades a evitar el uso de la fuerza innecesaria contra los manifestantes. 

"Hacemos un llamamiento a las fuerzas de seguridad para que se abstengan de usar fuerza innecesaria o desproporcionada contra los manifestantes, incluidas armas letales, y para que hagan todo lo posible por reducir las tensiones", exigió el organismo.

Las protestas continuaron este viernes en la tercera jornada de movilizaciones motivadas ante las denuncias de fraude y represión durante el proceso electoral en al menos tres ciudades.

Dar es Salam se mantiene bajo toque de queda, mientras que los agentes policiales llevan a cabo un despliegue para confirmar el número de víctimas.

La presidenta tanzana, Samia Suluhu Hassan, fue vista por última vez en público este miércoles, cuando votó en Dodoma, donde se continúa con el recuento de los votos.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_f8d97ff04b
Presentan libro infantil sobre derechos de la niñez en Saltillo
AP_25298437347334_36ef67ca9e
Buscan en Londres a reo liberado por error tras agredir a menor
Quien_es_quien_en_la_Suprema_Corte_de_Justicia_de_la_Nacion_18425ab8b4
Suprema Corte sitúa en el centro del debate la prisión preventiva
publicidad

Últimas Noticias

INFO_7_UNA_FOTO_23_950896e13f
Llega la Estructura de la Virgen de Guadalupe a El Chorrito
aranceles_camiones_9b803fbf00
Entran en vigor aranceles a México para camiones importados a EUA
AP_25305636131141_50e3ec64a2
Arsenal amplía su ventaja en la cima de la Premier League
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_10_31_T132647_774_8103239f92
Revientan federales narcolaboratorios en Escobedo, NL
nl_benito_juares_caso_ysabella_d8b782a81f
Abren juicio penal a exdirector jurídico por caso Ysabella
EH_UNA_FOTO_2025_10_29_T182605_144_0d590d7cb4
Senado aprueba Ley de Ingresos 2026 por más de 10 billones
publicidad
×