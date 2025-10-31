Protestas electorales dejan 150 muertos en Tanzania

Fuentes sanitarias confirmaron que al menos 150 personas perdieron la vida durante las protestas reportadas en la capital de Tanzania desde el pasado miércoles.

El Hospital Nacional Muhimbili recibió hasta 150 cuerpos, muy por encima de la cifra de 10 fallecidos reportada a nivel nacional por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas ONU para los Derechos Humanos.

A través de un comunicado, la oficina de dicho organismo instó a las autoridades a evitar el uso de la fuerza innecesaria contra los manifestantes.

"Hacemos un llamamiento a las fuerzas de seguridad para que se abstengan de usar fuerza innecesaria o desproporcionada contra los manifestantes, incluidas armas letales, y para que hagan todo lo posible por reducir las tensiones", exigió el organismo.

Las protestas continuaron este viernes en la tercera jornada de movilizaciones motivadas ante las denuncias de fraude y represión durante el proceso electoral en al menos tres ciudades.

Dar es Salam se mantiene bajo toque de queda, mientras que los agentes policiales llevan a cabo un despliegue para confirmar el número de víctimas.

La presidenta tanzana, Samia Suluhu Hassan, fue vista por última vez en público este miércoles, cuando votó en Dodoma, donde se continúa con el recuento de los votos.

