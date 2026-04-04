CNDH rechaza lectura de ONU sobre desapariciones

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) manifestó este sábado su rotundo rechazo a las conclusiones emitidas por el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (CED).

El organismo calificó de "sesgada, contradictoria y sin perspectiva histórica ni internacional" la decisión del comité de solicitar al secretario general de la ONU que remita con urgencia la situación de México ante la Asamblea General.

A través de un pronunciamiento oficial, la CNDH cuestionó que el órgano internacional haya basado su determinación en peticiones de ONGs y colectivos de familiares.

Acusó directamente al CED de privilegiar las posturas de agrupaciones como el Centro Prodh por encima de los esfuerzos institucionales, financieros y presupuestales que el Estado mexicano ha desplegado durante los últimos siete años.

Señalan violaciones a los protocolos internacionales

La CNDH argumentó que el Comité de la ONU pasó por alto los artículos 30 y 31 de la convención internacional correspondiente, los cuales dictan las condiciones necesarias para una intervención de esta magnitud.

Según el organismo mexicano, debieron agotarse primero todas las instancias nacionales previstas en el tratado antes de recurrir a dicha medida.

Asimismo, la Comisión señaló una presunta contradicción en los argumentos de la ONU: