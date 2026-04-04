CNDH rechaza lectura de ONU sobre desapariciones
A través de un pronunciamiento oficial, la CNDH cuestionó que el órgano internacional haya basado su determinación en peticiones de ONGs y colectivos
- 04
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Abril
2026
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) manifestó este sábado su rotundo rechazo a las conclusiones emitidas por el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (CED).
El organismo calificó de "sesgada, contradictoria y sin perspectiva histórica ni internacional" la decisión del comité de solicitar al secretario general de la ONU que remita con urgencia la situación de México ante la Asamblea General.
A través de un pronunciamiento oficial, la CNDH cuestionó que el órgano internacional haya basado su determinación en peticiones de ONGs y colectivos de familiares.
Acusó directamente al CED de privilegiar las posturas de agrupaciones como el Centro Prodh por encima de los esfuerzos institucionales, financieros y presupuestales que el Estado mexicano ha desplegado durante los últimos siete años.
Señalan violaciones a los protocolos internacionales
La CNDH argumentó que el Comité de la ONU pasó por alto los artículos 30 y 31 de la convención internacional correspondiente, los cuales dictan las condiciones necesarias para una intervención de esta magnitud.
Según el organismo mexicano, debieron agotarse primero todas las instancias nacionales previstas en el tratado antes de recurrir a dicha medida.
Asimismo, la Comisión señaló una presunta contradicción en los argumentos de la ONU:
"El comité incurre en contradicción al afirmar, por un lado, que no hay indicios suficientes de una política federal deliberada para desaparecer personas y, por otro, concluir que estos hechos ocurren conforme a políticas estatales u organizacionales", sostuvo la CNDH.
Delimitación histórica del problema
En su postura, el organismo defensor marcó una clara línea divisoria respecto al origen de la crisis de desapariciones en el país:
Política de Estado: La CNDH afirmó que las desapariciones forzadas como una política deliberada del Estado corresponden exclusivamente a los periodos de la "Guerra Sucia" (1951-1990) y de la denominada "guerra contra el narcotráfico" (2006-2012).
Casos recientes: Sostuvo que los eventos actuales no responden a una estrategia gubernamental, sino que exigen ordenar los procesos de búsqueda y fortalecer a las instituciones locales encargadas de localizar a las víctimas.
Defensa de su gestión y rechazo a la ayuda externa
Para respaldar su actuación, la Comisión recordó que desde 2023 ha alertado sobre el "uso faccioso" de las cifras de personas desaparecidas.
Detalló que en la actual gestión ha emitido 14 recomendaciones por desaparición forzada sobre hechos de años anteriores y cinco más por casos recientes, con expedientes que datan desde 1958 hasta 2022 en estados como Morelos, Sinaloa, Durango, Guerrero y Puebla.
Finalmente, la CNDH rechazó categóricamente la propuesta del CED de brindar cooperación técnica, asistencia especializada, apoyo financiero y crear un mecanismo especial de esclarecimiento.
A su juicio, estas medidas reproducen "fórmulas externas" que no han mejorado la situación de derechos humanos en el pasado. Aprovechó también para arremeter contra las ONG que, según sus palabras, "lucran y politizan" con el dolor de las familias.
Reacciones divididas
Esta confrontación escala la tensión entre los organismos autónomos, el gobierno y los defensores de derechos humanos:
El Gobierno Mexicano: Previamente, ya había tachado el informe del CED como "tendencioso" y carente de "rigor jurídico".
Amnistía Internacional: En contraste, celebró la postura de la ONU, exigió al Estado mexicano aceptar la cooperación internacional y recordó que esta crisis humanitaria afecta directamente a más de 132,000 familias en el país.
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