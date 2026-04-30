Reanudan vuelos directos entre EUA y Venezuela tras siete años

Después de siete años de interrupción, los vuelos comerciales directos entre Estados Unidos y Venezuela fueron reanudados este jueves con la llegada de un avión procedente de Miami al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en Caracas.

La operación, encabezada por American Airlines, marca un punto de inflexión en la relación bilateral tras un largo periodo de tensiones políticas y restricciones aéreas.

La aeronave aterrizó a las 13:24 horas locales (17:24 GMT), donde pasajeros fueron recibidos con decoraciones alusivas a las banderas de ambos países, en un ambiente que combinó simbolismo diplomático y expectativa social por el restablecimiento de la conectividad.

Un puente aéreo que se reactiva tras la crisis

La reanudación de estos vuelos ocurre casi dos meses después del restablecimiento formal de relaciones diplomáticas entre Caracas y Washington, proceso que se desencadenó tras la operación militar estadounidense del pasado 3 de enero, en la que fue capturado el entonces presidente Nicolás Maduro.

Posteriormente, Delcy Rodríguez asumió como presidenta encargada, lo que permitió retomar el diálogo entre ambas naciones y abrir la puerta a acuerdos en materia aérea y económica.

En este contexto, el gobierno de Estados Unidos autorizó a American Airlines retomar sus operaciones hacia Venezuela, luego de que en 2019 se suspendieran los vuelos por razones de seguridad ante la inestabilidad política y social.

Para los pasajeros, el reinicio de los vuelos directos representa un cambio significativo. Durante años, los viajeros debían hacer escalas en terceros países como República Dominicana o Colombia, lo que implicaba trayectos de más de 12 horas.

“Es una cosa maravillosa porque sé que estoy saliendo ahorita a la mañana y esta noche estaré durmiendo en mi casa”, expresó Óscar Fuentes, uno de los pasajeros, quien destacó que ahora podrá evitar el desgaste físico y económico de las conexiones.

En la misma línea, Lilibeth Torres celebró la medida al señalar que anteriormente debía cruzar por Cúcuta para poder volar:

“Estoy muy emocionada… estoy muy agradecida de que se estén abriendo nuevas puertas otra vez aquí en Venezuela”.

Intereses económicos y políticos en juego

Entre los pasajeros del vuelo también se encontraba Jarrod Agen, director del Consejo Nacional de Dominio Energético de Estados Unidos, quien sostendrá reuniones con autoridades venezolanas y representantes del sector energético.

Su visita forma parte de los esfuerzos del gobierno estadounidense para facilitar la entrada de empresas en áreas clave como petróleo y minería, en un momento en que Venezuela busca reactivar su economía.

El reinicio de la conectividad aérea también ocurre en un entorno de advertencias por parte del Departamento de Estado, que mantiene recomendaciones para que ciudadanos estadounidenses eviten viajar al país sudamericano.

Durante décadas, Miami fue uno de los principales destinos para los venezolanos, especialmente en tiempos de bonanza petrolera, cuando los viajes cortos y las compras eran parte del estilo de vida de la clase media.

La cercanía geográfica y cultural convirtió a esa ciudad en un punto clave para negocios, turismo y migración, sin embargo la crisis política iniciada en los últimos años, junto con decisiones como la ruptura diplomática en 2019, frenaron esta dinámica.

A partir de entonces, aerolíneas como Delta y United Airlines ya habían suspendido operaciones desde 2017, en medio de protestas y violencia interna.

Comentarios