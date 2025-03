Regresarán astronautas a la Tierra tras 285 días varados

Los dos astronautas varados en la Estación Espacial Internacional (EEI), Sunni Williams y Butch Wilmore, regresarán a la Tierra este martes 18 de marzo.

Su estancia de una semana en la EEI se prolongó a unos 285 debido a fallos en la cápsula Starliner de Boeing, en la que llegaron a la estación en junio de 2024.

La NASA decidió que era demasiado riesgoso para que regresaran en la Starliner, por lo que se planeó una misión de rescate con una cápsula Dragón de SpaceX.

.@NASA will provide live coverage of Crew-9’s return to Earth from the @Space_Station, beginning with @SpaceX Dragon hatch closure preparations at 10:45pm ET Monday, March 17.



Splashdown is slated for approximately 5:57pm Tuesday, March 18: https://t.co/yABLg20tKX pic.twitter.com/alujSplsHm